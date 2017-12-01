العثور على طرد يحتوي مسامير وأسلاكاً بسوق شرق ألمانيا

بوتسدام (ألمانيا) (د ب ا)
أكد وزير الداخلية في ولاية براندنبورج كارل هاينس شروتر أن طرداً عثر عليه أمس، وقيل إنه يحتوي على مادة متفجرة بأحد أسواق أعياد الميلاد في بوتسدام شرق البلاد، كان يتضمن مسامير داخل العبوة وأسلاك كهربائية.
وأشار الوزير مساء أمس، إلى أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الطرد محتوياً على مادة متفجرة بالفعل أم لا. وكان متحدث باسم الشرطة قال في وقت سابق أمس، إنه تم إخلاء المكان الذي عثر فيه على الطرد المثير للريبة، كما أغلقت السلطات المنطقة على الفور.
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ودعت الشرطة خلال تغريدات المواطنين إلى اتباع تعليمات أفرادها في موقع الطرد الذي عثر عليه.