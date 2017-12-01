العثور على طرد يحتوي مسامير وأسلاكاً بسوق شرق ألمانيا

بوتسدام (ألمانيا) (د ب ا)

أكد وزير الداخلية في ولاية براندنبورج كارل هاينس شروتر أن طرداً عثر عليه أمس، وقيل إنه يحتوي على مادة متفجرة بأحد أسواق أعياد الميلاد في بوتسدام شرق البلاد، كان يتضمن مسامير داخل العبوة وأسلاك كهربائية.

وأشار الوزير مساء أمس، إلى أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الطرد محتوياً على مادة متفجرة بالفعل أم لا. وكان متحدث باسم الشرطة قال في وقت سابق أمس، إنه تم إخلاء المكان الذي عثر فيه على الطرد المثير للريبة، كما أغلقت السلطات المنطقة على الفور.

عثرت السلطات قرب أحد أسواق أعياد الميلاد بوسط مدينة بوتسدام على الطرد وسط سلسلة من المتاجر والمحال التي تم إخلاؤها على وجه السرعة. ووضع الطرد أمام إحدى الصيدليات بعد ظهر أمس.

ودعت الشرطة خلال تغريدات المواطنين إلى اتباع تعليمات أفرادها في موقع الطرد الذي عثر عليه.