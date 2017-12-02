قتيل و7 جرحى بانفجارين في بغداد

باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

لقي عراقي حتفه أمس، وأصيب 4 آخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي بقضاء المدائن جنوب بغداد، كما أسفر انفجار عبوة أخرى جانب طريق قرب سوق للفواكه والخضراوات بمنطقة سويب، جنوبي العاصمة العراقية، عن إصابة 3 أشخاص.

من جهته أعلن قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران، أمس، تطهير 40 كلم من الخطوط الناقلة للنفط الخام من مناطق غربي كركوك ورفع 800 عبوة كانت مزروعة على طول الطريق، وأبلغ عمران موقع «السومرية نيوز»، بأن الفرق الهندسية والفنية في قيادة عمليات كركوك والتشكيلات الأمنية، أنجزت، أمس، عملية تطهير أكثر من 40 كم وتأمين الحماية للأنابيب الناقلة للنفط الخام من حقول المنطقة إلى ناحية الفتحة جنوب غربي كركوك.وفي المنطقة نفسها، أعلنت خلية الإعلام الحربي، اعتقال إرهابيين اثنين بعملية استباقية بحي النصر في مركز محافظة كركوك. بينما قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن 20 طفلاً من أبناء منسوبي تنظيم «داعش» يوجدون حالياً في أحد دور الرعاية الخاصة ببغداد، متوقعة تسلم أعداد كبيرة خلال الفترة القادمة من المخيمات.

وقال عمار منعم المتحدث باسم الوزارة لموقع «شفق نيوز»، إن 20 طفلاً من جنسيات مختلفة، بينها تركمانستان والصين وبعض الجنسيات الشرق أوسطية، يعيشون بأحد دور الرعاية، ويجري التعامل معهم من مبدأ إنساني باعتبارهم «ضحايا»، مضيفاً أن أعداداً كبيرة من هؤلاء الأطفال لا يزالون في المخيمات، وبانتظار تسلمهم بشكل رسمي، مؤكداً أن المساعي جارية لتسليمهم إلى ذويهم، بالتوازي أعلنت قيادة عمليات نينوى تشديد الإجراءات الأمنية لمنع تسلل العصابات «الداعشية» مجدداً إلى الموصل، مضيفة أن القوى الأمنية تشن عمليات دهم وتفتيش بحثاً عن الإرهابيين المختبئين بالمدينة لضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.

وفي تطور آخر، وصل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مساء أمس، إلى باريس في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تستغرق أياماً عدة، كما أعلنت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن نيجيرفان بارزاني وصل إلى إسطنبول أمس، بطائرة خاصة من مطار شرف الدين ألجي في شيرناك بعد أن عبر الحدود التركية براً.