الجبير: لبنان لن يزدهر إلا بنزع سلاح «حزب الله»

روما (وكالات)

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، أن الحل في لبنان هو سحب السلاح من حزب الله. مشيراً إلى أن حزب الله استخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال. وأوضح أن لبنان مختطف من دولة أخرى من خلال جماعة إرهابية وهي حزب الله. وقال الجبير إن لبنان لن يزدهر إلا بنزع سلاح حزب الله. وتابع الجبير «لن يكون لبنان قادراً على البقاء أو الازدهار إلا إذا نزعتم سلاح حزب الله». وأضاف «لن يكون هناك سلام في لبنان ما دامت هناك مليشيا مسلحة».

وقال إن إيران تواصل التدخل في شؤون غيرها من الدول، مؤكداً أن المملكة ليست لديها علاقات مع إسرائيل.

وأضاف الجبير في كلمة منتدى الحوار المتوسطي في العاصمة الإيطالية روما، أن إيران قامت بتسهيل حركة عناصر القاعدة وداعش، مشيراً إلى أن الإيرانيين عاجزون عن تغيير ميزان القوى في اليمن.

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن استهداف الحوثيين بعض القرى السعودية مجرد محاولات يائسة، وعبر عن أمله أن يدرك الحوثيون أنه لا يمكنهم السيطرة على الدولة اليمنية.

وقال الجبير إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بدأ بمحاربة الفساد من القمة، وأضاف أن الشعب السعودي بدأ يشعر باستعادة وطنه.

وتابع «ليست لدينا علاقات مع إسرائيل، ونحن بانتظار عملية السلام»، مشدداً على «الحاجة إلى الإرادة السياسية للتوصل إلى حل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي». وأوضح الجبير أن السعودية كانت ضحية للإرهاب، وهي تخوض حرباً ضروسا ضده، مؤكداً أن لدى المملكة مبادرات لمحاربة تمويل الإرهاب.

وفيما يخص الملف الليبي، قال إن السعودية دعمت مهمة غسان سلامة، معرباً عن أمله بنجاح هذه المهمة، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي تمكن من التوصل لأرضية مشتركة بين الليبيين.