شيخ الأزهر: الإرهابيون خوارج أمرنا الرسول بقتلهم

أحمد شعبان (القاهرة، وكالات)

أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن المعتدين على مسجد قرية الروضة في شمال سيناء «خوارج وبغاة». وطالب الطيب، أمس أهالي سيناء وشعب مصر ومؤسسات الدولة كافة بالتصدي لوباء الإرهاب.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها الشيخ الطيب بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، والذي شهد مجزرة إرهابية الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل 305 أشخاص.

وأدى الطيب وشوقي علام، مفتي الديار المصرية، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، وأهالي منطقة بئر العبد صلاة الجمعة أمس بمسجد الروضة، في ذكرى مرور أسبوع على حادث الروضة الإرهابي.

وقال في كلمته بعد الصلاة: «إن الرسول حذر من الاغترار بمظهر هؤلاء الخوارج وكثرة عبادتهم وقراءتهم للقرآن الذي لا يصل إلى قلوبهم»، ووصفهم بالغلو في الدين تمهيداً للتطرف والتكفير»، مؤكداً أن «النبي أمر بقتلهم وتعقبهم ووعد من يقتلهم بالثواب يوم القيامة».