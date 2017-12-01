العين (الاتحاد)

تواصلت احتفالات أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم بيوم الشهيد، وشهد ختام الجولة العاشرة أمس، إقامة 3 مباريات تفاعل خلالها الجميع مع المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وقدم الجميع رسالة وفاء لشهدائنا الأبرار الذي قدموا أرواحهم فداء للوطن تحمل عمق حب الوطن، وتقديم الغالي والنفيس دفاعاً عنه، وحملت المعاني نفديك بالأرواح يا وطن، كل الكلمات التي وضعت على اللافتات، أو تلك التي تصدرت واجهات الملاعب، إلى جانب الاحتفالات الخاصة التي شارك فيها اللاعبون مع الأطقم الفنية والحكام الذين أداروا المباريات.

وعلى استاد خليفة بن زايد الذي استضاف مباراة العين والنصر، وضعت لافتة ضخمة كتب عليها، نفديك بالأرواح يا وطن، وعلى استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة احتفل النادي خلال مباراته أمام دبا الفجيرة بتكريم أبناء شهداء النادي، وعلى ملعب شباب الأهلي- دبي، جاءت الاحتفالية مع الحدث مواكبة لقيمته الكبيرة في نفوس الجميع .