«عين بيرج» 22

عبد الله عامر (العين)

عاد العين إلى مشاركة الوصل في القمة، برصيد 22 نقطة، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، ولم يكن فوز «الزعيم» مساء أمس في ختام الجولة العاشرة عادياً، لأنه جاء بـ «نكهة» مختلفة، بعد التعادل السلبي أمام دبا الفجيرة، في الجولة الماضية، والتي أفقدت الفريق نقطتين مهمتين في مشوار البطولة، ومن قبله التعادل بملعبه مع الجزيرة 2- 2.

وتميز «الزعيم» في مباراة «العميد» بـ «النجاعة الهجومية»، وبدا الفريق أكثر فاعلية أمام المرمى، واستغل الفرص التي أتيحت له، عكس ما حدث في مباراة «النواخذة» التي أهدر فيها فرصاً عدة، وكانت «الرعونة» السبب الرئيس وراء التعادل.

ولعب السويدي بيرج دوراً مهماً في فوز «البنفسج»، وعودته إلى القمة مع الوصل الذي يحتل الصدارة بفارق الأهداف، حيث كان في الموعد المناسب دائما، سواء في الهدف الأول وتسببه في ضربة الجزاء ثم التسجيل منها، فيما كان في الموعد الرائع بكرة الهدف الثاني حتى وإن بدا سهلاً أمام الجميع إلا أن ارتكازه في المكان المناسب سهل من مهمته أمام مرمى العميد.

وواصل بيرج عروضه القوية، بعد أن تصدر قائمة هدافي «الزعيم» بثمانية أهداف معظمها مؤثرة للغاية، وسجل مهاجم منتخب السويد «ثلاث ثنائيات» هذا الموسم، الأولى أمام حتا، والثانية في مرمى الجزيرة في الجولة قبل الماضية، والثالثة في مواجهة أمس، وأصبح بيرج الورقة الرابحة والرهان الناجح دائماً للمدرب زوران الذي يعول عليه كثيراً، خاصة في ظل غياب النجوم على رأسهم كايو، وفي أوقات كثيرة عمر عبد الرحمن.