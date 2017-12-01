5 ميداليات حصادنا في «دراجات العرب»

شرم الشيخ (الاتحاد)

تعود اليوم بعثة منتخب الكبار للدراجات برئاسة نايف عبد العزيز جكة، بعد انتهاء المشاركة في البطولة العربية للطريق «شهداء العريش» التي أقيمت في شرم الشيخ، وحققت فيها دراجات الإمارات 5 ميداليات، أبرزها ذهبية منتخب الكبار في سباق الفردي العام، والتي كانت مسك ختام مشاركتنا، وهي البصمة التي تركها منتخبنا في البطولة التي تعتبر من أقوى البطولات العربية؛ نظراً لقوة المنتخبات المشاركة واستعداداتها الجيدة، ولاسيما المنتخب الجزائري، وكان منتخب الناشئين قد عاد أمس من شرم الشيخ بعد انتهاء مهمته بالفوز وحصده برونزية الفردي العام.

تحقيق منتخبي الكبار والناشئين للميداليات الخمس لم يكن سهلاً؛ لأنه تطلب بذل جهود مضاعفة وصراع مع نجوم الجزائر والمغرب، وقد كانت البداية بتحقيق الميدالية الفضية في سباق الفرق ضد الساعة، ثم فوز قائد المنتخب يوسف ميرزا بفضية سباق الفردي ضد الساعة للكبار، وظهر منتخب الناشئين بمستوى متطور في سباق الفردي العام، وحقق حارب محمد محراب الميدالية البرونزية، ثم كان الختام أكثر من رائع، حيث توج منتخب الكبار في سباق الفردي العام بالميدالية الذهبية بعد تصدره الترتيب الفرقي، كما نال محمد يوسف المنصوري الميدالية البرونزية على المستوى الفردي.

النتائج الجيدة والمظهر المشرف هي نتاج تضافر جهود الكوادر الفنية والإدارية الذين يعملون بجد، وكان ما يقدمونه التأثير المباشر على أداء منتخبنا ونتائجه المتميزة، حيث بذل مدرب منتخب الكبار شريف عبد الله جهوداً كبيرة مستغلاً خبرته الطويلة كنجم من نجوم المنتخب المصري، قبل اعتزاله وتوليه مهمة الإشراف على تدريب منتخب الكبار والدور الذي يقوم به له الكثير من التأثير على أداء اللاعبين وحماسهم وتحقيقهم للنتائج الإيجابية. كما يوفر إداري المنتخب معاذ المنصوري كل متطلبات اللاعبين وراحتهم، كما يقوم الفريق الفني بقيادة الميكانيكي أحمد معيوف بدور مميز ومهم، وهو أول مواطن يتولى هذه المهمة في الإمارات؛ نظراً لما يتمتع به من كفاءة وقدرة في تجهيز وإعداد الدراجات ومساعدة اللاعبين خلال السباقات، في حال التعرض لأي خلل في دراجاتهم وبسرعة فائقة تؤكد على أنه من أكفأ من تولى هذه المهمة. وقام نايف عبد العزيز جكة، رئيس البعثة، بدور إيجابي وفعال في قيادتها وتوفير كل المتطلبات وحرصه على التواجد مع اللاعبين في التدريبات والسباقات وحتى في الجولات الحرة، والاهتمام بشكل كبير في رفع معنويات اللاعبين، وحثهم على مضاعفة جهودهم لتحقيق أفضل النتائج.