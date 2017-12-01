5 ميداليات حصادنا في «دراجات العرب»

شرم الشيخ (الاتحاد)
تعود اليوم بعثة منتخب الكبار للدراجات برئاسة نايف عبد العزيز جكة، بعد انتهاء المشاركة في البطولة العربية للطريق «شهداء العريش» التي أقيمت في شرم الشيخ، وحققت فيها دراجات الإمارات 5 ميداليات، أبرزها ذهبية منتخب الكبار في سباق الفردي العام، والتي كانت مسك ختام مشاركتنا، وهي البصمة التي تركها منتخبنا في البطولة التي تعتبر من أقوى البطولات العربية؛ نظراً لقوة المنتخبات المشاركة واستعداداتها الجيدة، ولاسيما المنتخب الجزائري، وكان منتخب الناشئين قد عاد أمس من شرم الشيخ بعد انتهاء مهمته بالفوز وحصده برونزية الفردي العام.
تحقيق منتخبي الكبار والناشئين للميداليات الخمس لم يكن سهلاً؛ لأنه تطلب بذل جهود مضاعفة وصراع مع نجوم الجزائر والمغرب، وقد كانت البداية بتحقيق الميدالية الفضية في سباق الفرق ضد الساعة، ثم فوز قائد المنتخب يوسف ميرزا بفضية سباق الفردي ضد الساعة للكبار، وظهر منتخب الناشئين بمستوى متطور في سباق الفردي العام، وحقق حارب محمد محراب الميدالية البرونزية، ثم كان الختام أكثر من رائع، حيث توج منتخب الكبار في سباق الفردي العام بالميدالية الذهبية بعد تصدره الترتيب الفرقي، كما نال محمد يوسف المنصوري الميدالية البرونزية على المستوى الفردي.
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