منتخبنا يحلق بلقب بطولة العالم للقفز بالمظلات

رضا سليم (دبي)

أحرز منتخبنا لقب بطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء، والتي أقيمت على مدار 5 أيام بنادي سكاي دايف دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، واختتمت منافساتها أمس بمشاركة 99 قافزاً من 25 دولة، وحصد منتخبنا 5 ميداليات ملونة.

وحصل منتخبنا في الترتيب العام، على 2391 نقطة، متقدماً على المنتخب الأميركي الذي أحرز الميدالية الفضية بـ2311 نقطة، وحصل المنتخب الفرنسي على الميدالية البرونزية بـ2118 نقطة، وحل المنتخب الإيطالي في المركز الرابع بـ2046 نقطة، ثم المنتخب الروسي خامساً بـ1986 نقطة.

وأحرز الأميركي نيكولاس باتش لقب منافسات الفردي بعدما تصدر الترتيب العام بـ853 نقطة، متقدماً على لاعبة منتخبنا كورنيليا ميهاي التي حصدت الميدالية الفضية بـ804 نقاط ولاعبنا محمد باقر صاحب الميدالية البرونزية بـ794 نقطة، وجاء لاعبنا عبد الباري القبيسي في المركز الرابع بـ792 نقطة وباتريك كاي لاعب منتخبنا في المركز السادس بـ763، فيما احتل الفرنسي إيريك فيليب المركز الخامس بـ775 نقطة.

وفي مسابقة الهدف، أحرز الأميركي كارت بارثولوميو الميدالية الذهبية بـ296 نقطة، متقدماً على مواطنه نيكولاس باتش صاحب الميدالية الفضية بـ288 نقطة ومحمد باقر صاحب الميدالية البرونزية بـ 269.857 نقطة، والفرنسي نيكولاس كواديك رابعاً بـ 267.857 نقطة والإيطالي ماريو فاتوروسو خامساً بـ267 نقطة.