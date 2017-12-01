52 رمزاً في جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن

عبدالله عامر (الوثبة)
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق صباح بعد غد منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن في الميدان الجنوبي بمنطقة الوثبة، وتستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018، والذي انطلق مساء أمس.
وتبدأ التحديات بإقامة 176 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ والجماعة، بواقع 16 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و156 لهجن الجماعة، وخصصت اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الشيخ زايد التراثي، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الشيخ زايد التراثي، 52 رمزاً سيحضر التنافس عليها في الفترة المسائية، منها 16 شوطاً للإنتاج لهجن الجماعة.
|
وفي بقية الأشواط، يحصل الفائزون على جوائز نقدية قيمة إلى صاحب المركز العاشر، والتي يحصل فيها على 10 آلاف درهم، وقدم عدد من ملاك الهجن المشاركين في جائزة زايد الكبرى الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على الدعم الذي تولية للرياضات التراثية على عمومها ولسباقات الهجن بشكل خاص.
|
وقدم الملاك الشكر إلى معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة العليا لمهرجان زايد التراثي، على وجوده المستمر والدائم مع الملاك، ومتابعة جميع ما يتعلق بالسباقات للخروج بها إلى أعلى درجات النجاح، كما قدموا الشكر إلى جميع اللجان التي تعمل ليل ـ نهار، للخروج بالحدث إلى أرقى درجات التميز.