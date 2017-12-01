52 رمزاً في جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن

عبدالله عامر (الوثبة)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق صباح بعد غد منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن في الميدان الجنوبي بمنطقة الوثبة، وتستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018، والذي انطلق مساء أمس.

وتبدأ التحديات بإقامة 176 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ والجماعة، بواقع 16 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و156 لهجن الجماعة، وخصصت اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الشيخ زايد التراثي، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الشيخ زايد التراثي، 52 رمزاً سيحضر التنافس عليها في الفترة المسائية، منها 16 شوطاً للإنتاج لهجن الجماعة.

وتركض هجن الجماعة لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول في السباقات، وتبدأ الانطلاقة بسن «الحقايق» لمسافة 4 كلم في الميدان الجنوبي، حيث تركض فيها المطايا على مدى 50 شوطا، منها 30 للفترة الصباحية و20 للمسائية يحصل معها الفائزون على جوائز مالية قيمة، وتبدأ الإثارة مع الأشواط الرئيسة للفترة المسائية وأشواط الرموز، وهي خنجر جائزة زايد الكبرى للبكار و300 ألف درهم، ودرع جائزة زايد الكبرى للجعدان و200 ألف درهم، بالإضافة إلى جوائز مالية حتى المركز الخامس، وفي أشواط رموز الإنتاج الشوط الحادي عشر، يحصل الفائز بشوط الأبكار الرئيس على خنجر و300 ألف درهم، فيما يحصل الفائز بشوط الجعدان على درع و200 ألف درهم، وجائزة مالية قيمة حتى المركز الخامس.

وفي بقية الأشواط، يحصل الفائزون على جوائز نقدية قيمة إلى صاحب المركز العاشر، والتي يحصل فيها على 10 آلاف درهم، وقدم عدد من ملاك الهجن المشاركين في جائزة زايد الكبرى الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على الدعم الذي تولية للرياضات التراثية على عمومها ولسباقات الهجن بشكل خاص.

وقال الملاك: «إن المهرجان يواصل النجاحات عاما بعد عام، ويعتبر أكثر المهرجانات مشاركة من قبل الملاك، فالوجود به يمثل فخراً للجميع، خصوصاً وأنه يحمل اسم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكدين أن عاصمة الميادين تمتاز بالموقع الجغرافي المميز، والذي من شأنه تسهيل جميع الصعوبات في وصول الملاك من أنحاء دول الخليج كافة للمشاركة والوجود في هذا المحفل الكبير، كما أنه يجعل من الوثبة موقعاً مهماً للهجن في الخليج. وأوضح الملاك «الوجود في سباقات الهجن يزيد التواصل بين ملاك الهجن، وذلك بلقائهم ووجودهم في منطقة واحدة يتبادلون خلالها الزيارات يجمعهم سؤال واحد من يظفر بالناموس، وهو الذي من شأنه أن يجعل تلك الملتقيات أساساً في بث روح المحبة والمودة بين الأشقاء الخليجيين».

وقدم الملاك الشكر إلى معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة العليا لمهرجان زايد التراثي، على وجوده المستمر والدائم مع الملاك، ومتابعة جميع ما يتعلق بالسباقات للخروج بها إلى أعلى درجات النجاح، كما قدموا الشكر إلى جميع اللجان التي تعمل ليل ـ نهار، للخروج بالحدث إلى أرقى درجات التميز.