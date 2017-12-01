أبوظبي مقراً للرياضات الإلكترونية الآسيوية

دبي (الاتحاد)

اعتمد الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، قرار الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للشطرنج بانتخاب الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، رئيساً للاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية. جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية الدورية للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية التي اختتمت مؤخراً في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، حيث تم اعتماد الاتحاد الآسيوي اتحاداً قارياً معتمداً يقوم بالإشراف على شؤون اللعبة في القارة الصفراء، بعد أن تم استيفاء الشروط اللازمة كافة للحصول على العضوية، وذلك بعد ثلاث سنوات على تأسيس الاتحاد الذي يعد الأكبر من حيث عدد الأعضاء بالاتحاد الدولي مقارنة بالقارات الأخرى، وبموجب القرارات تصبح الإمارات المقر الرئيسي للاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية

وتوجه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لاعتمادهم قرارات وانتخابات الاتحاد الآسيوي، مؤكداً أن هذا يدعم جهود وأنشطة الاتحاد القاري لنشر الألعاب الإلكترونية في مختلف بلدان القارة.

وكشف أن الرياضات الإلكترونية أصبحت أسلوب حياة في ظل التطور التقني والمعلوماتي الهائل، مؤكداً التزايد المطرد في أعداد الممارسين للرياضات الإلكترونية في القارة الصفراء.

وثمن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لنشر الرياضات الإلكترونية في الإمارات ودعم كل ما يصب في مصلحة الشباب وتنمية قدراتهم وهو ما انعكس في إشهار جمعية رياضية مختصة في هذا النوع من الرياضات الإلكترونية ودعمهم اللامحدود للبطولات الإلكترونية.

وأعلن عن دعم الإمارات لاستضافة مقر رئاسة الاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية في العاصمة أبوظبي

وكان الاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية قد أعاد تشكيل مجلس إداراته للدورة الانتخابية 2017 - 2021 برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، وتم انتخاب الماليزي داتو ناثان نائباً أول للرئيس، وتقرر انتخاب خمسة نواب للرئيس عن المناطق الخمسة للاتحاد القاري، وهم عبدالعزيز العفالق «السعودية» نائباً للرئيس عن منطقة غرب آسيا، إيدي تشين «أندونسيا» نائباً للرئيس عن منطقة شرق آسيا، زايور علييف «أوزبكستان» عن منطقة شمال وأواسط آسيا، مان سو تشو «كوريا الجنوبية» نائباً للرئيس عن منطقة جنوب شرق آسيا، لوكيش سوجي «الهند» نائباً للرئيس عن منطقة جنوب آسيا، وتم اختيار «رافين ويجي سنشا» من سريلانكا رئيساً للجنة الفنية، وتسمية السعودي تركي بن مشاري الفوزان رئيساً للجنة المسابقات.