محمد الشرقي يتوج الفائزين في سباق بنك الفجيرة

الفجيرة (وام)

توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، الفائزين الأوائل في «سباق بنك الفجيرة للجري»، الذي أقيم بمشاركة أكثر من 1500 متسابق من مختلف الدول والجنسيات المقيمة في الدولة.

وبارك سموه للفائزين تفوقهم، مؤكداً أن الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أخذت على عاتقها المساهمة في الحركة الرياضية والنهوض بدور مؤثر في المشهد الرياضي المحلي والعالمي، ومن هذا المنطلق حرصت على استضافة البطولات ودعمها كجزء من الحضور المتميز لدولة الإمارات والفجيرة في شتى المجالات.

وثمن سموه جهود القائمين على البطولة، مشيداً بالمستوى الذي ظهرت به في دورتها الأولى، داعياً المنظمين للعمل على استمراريتها بما يعزز الانطباع الإيجابي وروح المنافسة التي بدت واضحة في دورتهم الحالية.

من جهته، تقدم محمد رفيع العوضي رئيس وحدة الخدمات المصرفية للأفراد والمدير الإقليمي في بنك الفجيرة الوطني بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي لتوجيهاته الكريمة التي ساهمت في إنجاح السباق، مثمناً دعم سموه المستمر لخدمة وتطوير الرياضة الإماراتية. وأكد العوضي أن الأجواء الإيجابية المميزة التي شهدها السباق في نسخته الأولى شجعت الجهات المنظمة والراعية والمتسابقين على المشاركة في السباق سنوياً في إمارة الفجيرة. حضر حفل التتويج سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونخبة من الإداريين واللاعبين والمهتمين، وحشد كبير من عشاق رياضة الجري.

يذكر أن سباق الفجيرة للجري - الذي يقام للمرة الأولى- تضمن ثلاث فئات للسباق هي 10 آلاف كيلو متر، وخمسة آلاف كيلو متر، وثلاثة آلاف كيلو متر، وشارك فيه رياضيون من أصحاب الهمم.