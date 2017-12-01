انفصال ماجات وشاندونج

هونج كونج (رويترز)

أعلن شاندونج لونينج، على المنافس الدوري الصيني، أمس، انفصاله، وبالتراضي، عن مدربه فليكس ماجات مدرب بايرن ميونيخ السابق، بعد انتهاء العقد بين الطرفين.

وجاء الإعلان عن رحيل ماجات بعد أقل من 24 ساعة من تأكيد نادي‭‭ ‬‬شنغهاي سيبج رحيل مدربه البرتغالي أندريه فيلاس-بواش.

وأفاد بيان نشره شاندونج لونينج على وسائل التواصل الاجتماعي: انتهى العقد بين النادي وماجات. وبعد محادثات ودية قرر الطرفان عدم تجديد العقد.

منذ توليه منصبه في يونيو 2016 قام ماجات بجهد كبير من أجل تعزيز الروح المعنوية للفريق، ورفع كفاءته التدريبية وأدائه الرياضي.

وأضاف البيان: يقدر النادي مهنية والتزام ماجات وهو ما منحه شعبية كبيرة في صفوف الجماهير.

نقدم له جزيل الشكر على ما قام به من عمل جاد، ونتمنى له كل توفيق ونجاح في المستقبل. وتولى ماجات «64 عاماً» تدريب بطل الدوري الصيني السابق، خلفاً للبرازيلي مانو مينيزيس في منتصف موسم 2016، حين كان الفريق مهدداً بالهبوط.

ونجح ماجات، المعروف بأسلوبه الصارم، والذي سبق أن درب فولهام وفولفسبورج، في إحداث تحول في مسيرة الفريق، حيث حال دون هبوطه في الموسم الأول، وقاده لاحتلال المركز السادس في 2017.

وسيحل لي شياو بينج لاعب الوسط الدولي السابق محل ماجات.