إبرا فيلم!

ستوكهولم (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن قصة نجاح نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قد تظهر على شاشات السينما، حيث يعكف كاتب في الوقت الحالي على إعداد سيناريو فيلم من السيرة الذاتية للاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي. وقال ديفيد لاجركرانتز المشارك في كتابة الفيلم، في تصريحات لصحيفة «أفتونبلادت» السويدية: يمكنني إعلان أننا نعمل على إعداد السيناريو وأتوقع عملاً جيداً.. يمكنني قول إن القصة تدور حول كيفية وصول زلاتان لما وصل إليه. وتجدر الإشارة إلى أن كتاب: أنا زلاتان إبراهيموفيتش الذي يروي السيرة الذاتية للنجم السويدي، قد نشر بأكثر من 30 لغة وبيعت الملايين من نسخه منذ عام 2011. وقال لاجركرانتز إن إبراهيموفيتش عاش طفولة صعبة في مدينة مالمو الواقعة جنوب السويد، وسيشكل ذلك الجانب الدرامي في العمل، مضيفاً أنه وإبراهيموفيتش يشعران بحماس شديد إزاء المشروع.

وأوضح: لكن قبل البدء في العمل، يجب أن نتفق على السيناريو مثلما كان الحال عند تأليف الكتاب. وتجدر الإشارة إلى أن إبراهيموفيتش «36 عاماً» عاد مؤخراً لصفوف مانشستر يونايتد بعد التعافي من إصابة في الركبة تعرض لها في أبريل الماضي. ويعد إبرا اللاعب الأشهر في بلاده، حيث فاز بلقب أفضل لاعب على مدار 10 سنوات، قبل أن يخسره هذا العام بسبب اعتزاله دولياً، وابتعاده بسبب إصابته في الرباط الصليبي.