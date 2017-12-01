توتي: المدرجات معاناة

أنور إبراهيم (القاهرة)
منذ اعتزاله اللعب في شهر مايو الماضي، يحاول فرانشيسكو توتي «أسطورة روما» الحية، أن يتأقلم ويتكيف مع وضعه الجديد كمسؤول في نادي روما، الذي لعب له ربع قرن من الزمان، ورفض كل الإغراءات التي تلقاها لاستكمال مسيرته الكروية في أماكن أخرى.
وفي أول حوار طويل له تحدث توتي لصحيفة «كورييري ديلا سير» عن حياته الجديدة، وبدأ حواره بتعبير مجازي، قال فيه: «إطفاء النور ليس أمراً سهلاً»، في إشارة إلى ابتعاده عن المستطيل الأخضر الذي يعشقه وأعطاه من جهده وتألقه وأهدافه طوال 25 عاماً.
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ورداً على سؤال بشأن لياقته البدنية بعد أن ابتعد عن المستطيل الأخضر والمباريات والتدريبات، قال توتي: «من قال أنني ابتعدت، أنا أتدرب يومياً، وحريص على ذلك جداً، لأنني لو تركت نفسي وأهملت التدريب فسوف يزيد وزني 300 كيلو جرام، ولهذا ألتزم بنظام غذائي صارم». وأضاف أسطورة روما: «من حسن الحظ أنني لست شرهاً في الأكل، ولا أحب مطبخ روما الشهير بأطعمته الشهية من فطائر وعجائن ومكرونات، فكل هذا لا يستهويني، ولهذا أحافظ على قوامي ولياقتي».
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