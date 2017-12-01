«مثلث ليون» يدمر القواعد الأوروبية!

القاهرة (الاتحاد)

تصدر نادي أولمبيك ليون الفرنسي قائمة «التوب 5» لثلاثي الهجوم الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. وبلغ إجمالي أهداف ليون في الدوري الفرنسي «ليج آن» حتى الجولة الـ14 نحو 37 هدفاً، سجل منها الثلاثي الهجومي المكون من نبيل فقير وممفيس ديباي وماريانو دياز 29 هدفاً، منها 11 هدفاً للأول و8 أهداف للثاني و10 أهداف للثالث، وبالمناسبة المهاجم الثالث دياز قادم من ريال مدريد، حيث لم يكن يلعب وفضل خوض تجربة جديدة يبرز فيها موهبته في تسجيل الأهداف، ووجد ضالته المنشودة في ليون، حيث شكل ثلاثياً خطيراً مع فقير وديباي.

والمثير أن ليون سجل 20 هدفاً من إجمالي أهدافه في الدوري، خلال الجولات الست الأخيرة وحدها، ليكسر كل القواعد الأوروبية خاصة أنه لا يعد منافساً قوياً على البطولات، ما أدى إلى تقدم الفريق إلى المركز الثاني في إجمالي عدد الأهداف المسجلة في الدوري بعد باريس سان جيرمان «45 هدفاً»، وكان أقصى ما يسجله ليون في المواسم السابقة، بل وعلى امتداد تاريخه، 30 هدفاً حتى هذه المرحلة من الدوري.

وضمت قائمة «التوب 5» لثلاثي الهجوم الأغزر تهديفاً أندية سان جيرمان ومانشستر سيتي ويوفنتوس وفالنسيا، حيث بلغ عدد أهداف الثلاثي الهجومي الباريسي أدينسون كافاني ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي 26 هدفاً، بواقع 15 هدفاً لكافاني و7 أهداف لنيمار و4 أهداف لمبابي، بينما جاء السيتي في المركز الثالث برصيد 25 هدفاً سجلها ثلاثي الهجوم أجويرو «9 أهداف» ورحيم ستيرلينج «8 أهداف» وجابرييل خيسوس «8 أهداف». أما صاحب المركز الرابع فهو المثلث الهجومي لفريق يوفنتوس والمكون من ديبالا وهيجواين وكوادورادو ورصيدهم 23 هدفاً منها 12 هدفاً للأول و8 أهداف للثاني و3 أهداف للثالث.

والمثلث الهجومي الخامس هو هجوم فريق فالنسيا الإسباني برصيد 22 هدفاً، والمكون من سيموني زازا «9 أهداف» ومورينو رودريجو «8 أهداف» واللاعب مينا «5 أهداف». ولم تضم القائمة أي خط هجوم لريال مدريد نظراً لأن ثلاثي الهجوم الملكي المكون من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل «BBC» لم يكتمل في أي مباراة في الدوري هذا الموسم، كما صام عن التهديف لفترة طويلة، إذ بلغت حصيلة أهدافهم 5 أهداف فقط في «الليجا» هدفين لرونالدو ومثلهما لبنزيمة وهدف واحد لجاريث بيل.

أما برشلونة فقد نقص مثلثه الهجومي برحيل البرازيلي نيمار، وتراجع معدل سواريز في إحراز الأهداف، ليبقى «البرغوث» ميسي وحده هو هداف الفريق في الليجا برصيد 12 هدفاً في 13 مباراة.