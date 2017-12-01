الخطيب رئيساً للأهلي المصري

القاهرة (رويترز)

فاز محمود الخطيب برئاسة الأهلي المصري لأربع سنوات مقبلة، بعد تفوقه على الرئيس الحالي محمود طاهر في الانتخابات التي أقيمت أمس الأول. وحصد أحد أبرز أيقونات الأهلي عبر تاريخه 20956 صوتاً، مقابل 13182 لطاهر.

واعتزل الخطيب في أول ديسمبر 1988، وفي نفس اليوم بالتحديد، وبعد 29 عاماً، أصبح الرئيس الـ 15 في تاريخ الأهلي و18 في المجمل؛ إذ سبق أن تولى جعفر والي وعبد المحسن كامل مرتجي وصالح سليم الرئاسة مرتين.

ونال الخطيب وقائمته كل المقاعد.

وقال الخطيب وهو المصري الوحيد الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي، عندما نالها 1983 في تصريحات تلفزيونية: عندما تقدمنا بقائمة كاملة طلبنا من الأعضاء نجاحها ووافقوا على ذلك، وكل شيء من أجل الأهلي.