طرح تذاكر المقاعد الأخيرة للمربع الذهبي والنهائي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» عن طرح مبيعات الحزمة الأخيرة من تذاكر مباريات البطولة التي تقام من 6 إلى 16 ديسمبر الجاري، بما فيها نصف النهائي والنهائي المقررة 13 و16 ديسمبر، احتفالاً باليوم الوطني الـ46 للدولة، ويمكن لعشاق الكرة زيارة الموقع الإلكتروني www.FIFA.com/UAE 2017 لشراء التذاكر المتبقية التي يتوقع بيعها خلال دقائق.

وتتجه أنظار العالم إلى أبوظبي بعد أيام لمتابعة الحدث الأهم للأندية أبطال القارات، الذي يجمع نجوم الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم من حول العالم، مع تواصل استعدادات الإمارات لانطلاق «النسخة 14» للبطولة، وتتطلع اللجنة المحلية المنظمة، لاستقبال نخبة من أبرز لاعبي كرة القدم الذين يتنافسون على اللقب الأغلى في منافسات الأندية العالمية.

وسيكون عشاق الكرة على موعد مع أكبر نجوم العالم خلال مباريات البطولة في أبوظبي والعين هذا العام، ويتصدر قائمة النجوم، كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، أفضل لاعب في العالم لأربع مرات، والفائز بكأس العالم للأندية عامي 2014 و2016، كما يشارك في البطولة كيسوكي هوندا لاعب باتشوكا، والفائز بكأس آسيا 2011، والحائز على جائزة أفصل لاعب ياباني عام 2010، وسيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، الفائز بكأس العالم 2010، والحائز على لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة باستاد هزاع بن زايد بالعين 6 ديسمبر، وتفتح البوابات في الساعة السادسة مساءً، حيث يستقبل الجزيرة بطل دوري الخليج العربي، أوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، ويشهد نصف النهائي مواجهة بين باتشوكا وجريمو البرازيلي 12 ديسمبر بمدينة العين، حيث تفتح البوابات في الساعة السادسة مساءً، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء، في حين قد يواجه الجزيرة ريال مدريد في نصف النهائي 13 ديسمبر في أبوظبي، حيث تفتح البوابات في الساعة السادسة مساءً، وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساءً.

وأكد عارف حمد العواني مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة العليا، أن إطلاق المبيعات الجديدة لتذاكر نصف النهائي والنهائي جاء لتلبية رغبات الجماهير الكبيرة على تذاكر البطولة، واحتفالاً باليوم الوطني السادس والأربعين، الذي يمثل أيضاً مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، داعياً عشاق الكرة للاستفادة من العرض الخاص بمناسبة اليوم الوطني، والمبادرة إلى تشجيع ناديهم المفضل من خلال حجز مقاعدهم في أسرع وقت ممكن، قبل نفاد التذاكر المتاحة.

وأوضح العواني أن نسخة كأس العالم للأندية 2017، ستكون احتفالية كروية باهرة وحدث رياضي متميزة، يشكل امتداداً للنجاح الذي رسخته الإمارات عند استضافة نسختي 2009 و2010، لتسجل إنجازاً جديداً للرياضة، مشيراً إلى أن البطولة تمثل فرصة لاستعراض المرافق الرياضية المتكاملة والعالمية التي تتمتع بها الإمارات، ومناطق الجذب السياحي المتعددة في الدولة، وتشكل فعالية ملهمة للأجيال الواعدة.

ووجه العواني الدعوة إلى المشجعين كافة للتواجد في ملعب المباريات، بمجرد فتح البوابات، قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة، ليتمكنوا من المشاركة مع العائلة والأصدقاء في سلسلة من الفعاليات المتميزة في المنطقة المخصصة للمشجعين. ويأتي هذا الإعلان من اللجنة المحلية العليا المنظمة في أعقاب فوز جريمبو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس، وحجز بطاقته في كأس العالم «الإمارات 2017»، بعد فوزه على لانوس الأرجنتيني 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وانضم جريمبو إلى 6 من أكبر الأندية في عالم كرة القدم، والتي تتنافس على اللقب في الإمارات خلال ديسمبر، وهي الجزيرة «الإمارات» بطل دوري الخليج العربي، وأوكلاند سيتي «نيوزيلندا» بطل دوري أوقيانوسيا، وباتشوكا «المكسيك» بطل دوري كونكاكاف، وريال مدريد «إسبانيا» بطل دوري أبطال أوروبا، والوداد «المغرب» بطل دوري أبطال أفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز «اليابان» بطل دوري أبطال آسيا.

يذكر أن مبيعات تذاكر المباريات الخمس الأولى ما زالت مستمرة، بما في ذلك تذاكر المباراة الافتتاحية بين الجزيرة، وأوكلاند سيتي، كما يشهد الدور الثاني 9 ديسمبر بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، المواجهة بين الفائز بالمباراة الافتتاحية وأوراوا ريد الياباني، في حين يلعب باتشوكا المكسيكي في مواجهة الوداد بطل أفريقيا.