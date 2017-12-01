الجزيرة يغادر إلى العين غداً استعداداً لأوكلاند سيتي

مصطفى الديب (أبوظبي)

يختتم الجزيرة تدريباته في العاصمة أبوظبي مساء غد، على ملعب محمد بن زايد بمقر النادي، ويتوجه بعده مباشرة إلى العين، لمواصلة الاستعدادات للقاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح كأس العالم الأربعاء المقبل.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، عقب حصة الاستشفاء التي خاضها «فخر أبوظبي» مساء أمس، بعد لقاء الشارقة في دوري الخليج العربي، والذي انتهى بفوز الجزيرة بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة العاشرة.

ويخوض ممثل كرة الإمارات، في مونديال الأندية تدريباته بالعين، على ملعب أصحاب الهمم، على أن يؤدي مران بعد غد، باستاد هزاع بن زايد الذي يستضيف المباراة الافتتاحية.

وأكد أحمد سعيد، المشرف على الفريق، أن «فخر أبوظبي» عازم على تشريف كرة الإمارات في هذا المحفل العالمي الكبير، وشدد على أن الجميع يمني النفس، بتخطي عقبة أوكلاند سيتي، من أجل كتابة تاريخ جديد لأندية الإمارات في المحفل العالمي الكبير. وقال: هناك بعض التحديات التي تواجه الفريق بسبب الإصابات، إلا أن شباب النادي قادر على تعويض أي نقص، وقائمة الجزيرة للبطولة تؤكد أن الجهاز الفني، حرص على تعويض الغيابات، من خلال الدفع بمجموعة من المواهب الشابة، على رأسهم المصري رمضان عبد الله لاعب الرديف الذي يعد واحداً من المواهب الصاعدة في ملاعب الإمارات.