عماد النمر (عجمان)

أصاب عجمان ضيفه الوحدة بـ«نقطة»، مساء أمس الأول، عندما قلب تأخره في النتيجة، إلى تعادل مثير بهدفين لمثلهما، وجاء الهدف الثاني لـ «البرتقالي» في الوقت القاتل، وتحديداً قبل النهاية بدقيقة، وفشل «العنابي» في الحفاظ على تقدمه، والعودة بـ «صيد ثمين» يكفل له المزاحمة على الصدارة، وواصل عجمان سلسلة مبارياته القوية وأداءه الجيد أمام الفرق الكبيرة، ورفع رصيده إلى 9 نقاط.

وبرغم نجاح الوحدة في العودة إلى اللقاء بقوة، والرد على صاحب الأرض صاحب المبادرة في هز الشباك إلى التقدم بهدفين، فإنه لم يستطع الحفاظ على النتيجة بسبب الأخطاء الدفاعية التي كلفته فقدان نقطتين مهمتين في مشواره نحو حلم اللقب، وأصبح ملعب عجمان عقدة للوحدة الذي لم يستطع الفوز فيه منذ موسم 2009 - 2010، حينما تفوق يومها على عجمان 5 - 2، ومنذ ذلك التاريخ، التقى الفريقان 4 مرات، رجحت كفة «البرتقالي» مرتين، والتعادل في آخر مباراتين على الملعب نفسه، بنتيجة 2 - 2 موسم 2013 - 2014، ونتيجة 3 - 3 في الموسم التالي.

وكما أصبح ملعب عجمان عقدة الوحدة، فإن المالي موديبو مايجا أصبح عقدة جديدة لـ «أصحاب السعادة»، بعدما نجح في زيارة شباك «العنابي» 5 مرات، وسجل مايجا ثلاثة أهداف في مرمى الوحدة خلال الموسم الماضي، بقميص اتحاد كلباء، وفي لقاء الدور الأول، أحرز مايجا هدف السبق، وتعادل الوحدة 1-1، وفي لقاء الدور الثاني سجل مايجا هدفين، ومنح الهدف الثاني فريقه التعادل 3 - 3، قبل أن يخطف إسماعيل مطر الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة، ليفوق الوحدة 4 - 3، وواصل مايجا تألقه في مباراة أمس الأول، وسجل هدف السبق لعجمان، ورغم تسجيل الوحدة هدفين متتاليين في 4 دقائق، مستغلاً «الغفلة الدفاعية» التي حدثت للاعبي عجمان في الدقائق الأخيرة، إلا أن مايجا واصل هوايته في التسجيل بشباك الوحدة وأدرك التعادل بالرأسية القاتلة في الدقيقة الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة.

وأعرب موديبو مايجا عن سعادته البالغة بتعادل عجمان أمام الوحدة، مؤكداً أن الخروج بنطقة التعادل أمام فريق قوي ينافس على الصدارة، يعد مكسباً وأمراً إيجابياً، وقال: قدمنا مباراة جيدة، خاصة في الشوط الثاني، ولم نستسلم للخسارة، وهاجمنا حتى آخر دقيقة، وأدركنا التعادل، وسعادتي بالتعادل أكبر من فرحتي بتسجيل هدفين، ونتائج الفريق أهم، وأشكر المدرب أيمن الرمادي الذي منحني الثقة الكاملة وساندني بقوة، وجميع زملائي بالفريق على تعاونهم، ولولا مجهودهم لما سجلت أهدافي، وعجمان يملك الكثير من الإمكانات التي تؤهله ليكون في مركز أفضل كثيراً من الترتيب الحالي، ونحن ما زلنا نطمح في المزيد من الانتصارات، من أجل تأمين موقفنا تماماً في جدول الترتيب، ونأمل أن نوفق في مباراتنا الأخيرة بالدور الأول أمام حتا.

وأكد الأرجنتيني سباستيان تيجالي مهاجم الوحدة، أن هدفه الثاني في مرمى عجمان الذي وضع فريقه في المقدمة، فقد قيمته بعد إدراك عجمان للتعادل، في الدقيقة الأخيرة للمباراة، وأشار إلى أن هدفه كان يمكن أن يكون أحد الأهداف التي يعتز بها لو خرج «العنابي» فائزاً بنتيجة اللقاء.

وشدد تيجالي على أن «العنابي» لم يقدم الأداء المطلوب أمام عجمان، وافتقر للكثير من قوته، لكنه نجح في العودة إلى اللقاء، والتقدم حتى قبل النهاية بدقيقة، ولولا «الهفوة» الدفاعية لعاد الوحدة إلى أبوظبي بالنقاط كاملة.

وقال: ما حدث في ملعب عجمان يعد درساً يجب أن نتعلم منه، ويجب أن نلعب حتى اللحظة الأخيرة بالقوة نفسها والإصرار على الفوز، لكننا افتقدنا ذلك للأسف في الدقائق الأخيرة التي استغلها عجمان للتعادل.

وأشار إلى أن الخسارة لن تعطل الفريق نحو مسيرته للتقدم للصدارة، وكل الأندية التي تنافس تتعرض لبعض «الهزات»، وقال: لا يستطع أحد أن يتوقع منذ الآن هوية بطل الدوري، والأمور ما زالت في الملعب، والفوارق قليلة بين فرق المقدمة.