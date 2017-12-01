«الصقور» يستعيد الذاكرة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

انتظر «الصقور» 61 يوماً، للعودة إلى دائرة الانتصارات، في دوري الخليج العربي، على حساب دبا الفجيرة، بفضل «هدف رائع» للأرجنتيني ساشا، ليمنح الأمل لفريق الإمارات في تصحيح أوضاعه، بالوصول إلى 7 نقاط، مقابل 10 نقاط لـ «النواخذة»، وخلع «الأخضر» رداء النتائج المتواضعة التي جعلته يتكبد الخسارة 7 مرات أمام الوصل وشباب الأهلي دبي والعين وعجمان والشارقة والوحدة والجزيرة، علماً أن آخر فوز لفريق الإمارات يعود إلى الجولة الثالثة على حساب حتا برباعية نظيفة، ومنذ ذلك الوقت لم ينجح «الصقور» في تذوق طعم الانتصارات، حتى عادت «الابتسامة» مساء أمس في الجولة العاشرة.

ونجح ساشا أفضل لاعب في فريقه مع الحارس المتألق أحمد الشاجي، في «كسر النحس» أمام مرمى دبا الفجيرة بالذات، لأن فريقه تعرض للخسارة في الموسم الماضي بالدوري على ملعبه بهدفين، في حين خيم التعادل السلبي على لقاء الذهاب في دبا الفجيرة، بينما أخفق ساشا في استغلال ركلة جزاء أتيحت له أمام «النواخذة» ضمن الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي خلال الموسم الحالي، وهو ما أدى إلى التعادل السلبي.

وأكثر ما يحسب للاعبي الإمارات حالة الإصرار الكبيرة على تجاوز مرحلة النتائج السلبية، والسعي بكل ما يملكون لحصد النقاط الثلاث، خصوصاً أن التصريحات التي سبقت المواجهة تشير إلى رغبة كبيرة في الفوز على دبا الفجيرة.

وفي المقابل، عانى دبا الفجيرة من «غياب الحظ» أمس، رغم المحاولات الهجومية المكثفة، خصوصاً في الشوط الثاني الذي شهد أخطر الفرص عن طريق ديالو «5 مرات»، وإدريس فتوحي، و«البديل» سند علي، ونجح الحارس المتألق أحمد الشاجي في الحفاظ على الفوز ببراعته في الدفاع عن أفضلية فريقه، خصوصاً في «الوقت القاتل» من المباراة، إلى جانب التألق اللافت للمدافعين سعد سرور قبل خروجه مصاباً لمصلحة زميله خالد شماريخ وأحمد محمد وعلي ربيع وعبدالله موسى.