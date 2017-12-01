«برابام» بطل «شادويل» في مضمار جبل علي

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «برابام» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثالث والرئيس الذي أقيم مساء أمس، في مضمار جبل علي، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 46، وتألف الحفل من 6 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 520 ألف درهم.

وجاء فوز الجواد «برابام» بإشراف أحمد بن حرمش وبقيادة كونور بيسلي في الشوط الرئيس الذي بلغت مسافته 1950 متراً (حسب الشروط) تصنيف (85 فماً فوق)، على لقب سباق مزارع شادويل، البالغة جائزته 110 آلاف درهم. وتوج الجواد «إجبار» لمحمد خليفة البسطي، بإشراف ساتيش سمار وبقيادة ريتشارد مولن، بلقب الشوط الأول لمسافة ألف متر، على لقب سيرفيو البالغة جائزته 85 ألف درهم، والمخصص لخيول التكافؤ تصنيف (65 - 85)، وسجل البطل زمناً قدره 1:01:28 دقيقة،وانتزع «دينزل لين» بإشراف دوج واتسون وبقيادة بات دوبس، لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر الذي خصص لخيول التكافؤ تصنيف (71 - 79 (84)، على لقب سباق الشعفار للاستثمار البالغة جائزته 85 ألف درهم، وقطع الفائز المسافة في زمن قدره 1:40:18 دقيقة. وظفر الجواد «لوجستيك» بإشراف هلال العلوي وبقيادة بات كوسجريف، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، على لقب إسكانا البالغة جائزته 70 ألف درهم، والمخصص لخيول التكافؤ تصنيف (صفر - 70 (87)، وسجل «لوجستيك» زمناً قدره 1:27:53 دقيقة.ومنح «إجلو» ثلاثية في الحفل لخيول محمد خليفة البسطي، عندما ظفر بجائزة الشوط الخامس المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، على لقب سباق الرمال الهندسية، البالغة جائزته 65 ألف درهم، وسجل البطل 1:27:14 دقيقة.ونال الجواد «كاسب» بإشراف علي الرايحي وبقيادة دين اونيل لقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر، والمخصص للخيول تصنيف (85 - 105)، على لقب بنك دبي التجاري البالغة جائزته 105 آلاف درهم، وقطع البطل المسافة في زمن قدره 1:13:07 دقيقة، ولم ينجح أي من الجمهور في التوصل للترشيح الكامل لأشواط السباق (6 من 6)، بينما توصل 4 من ترشيح 5 من 6، ونال كل منهم 3500 درهم، فيما توصل 60 شخصاً لترشيح 4 من 6، وتم اختيار 52 شخصاً منهم بواسطة الكمبيوتر، ونال كل واحد منهم مبلغ 500 درهم.ورصدت اللجنة المنظمة 6000 درهم لمسابقة أفضل الخيول مظهراً (أجمل جواد)، برعاية بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بواقع 1000 درهم في كل شوط تمنح للسايس.