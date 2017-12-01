185 فارساً وفارسة في سباق اليوم الوطني للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، ينطلق اليوم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، سباق اليوم الوطني للقدرة لمسافة 120 كلم الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية، بالتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

ويأتي تنظيم السباق احتفاء باليوم الوطني الـ46، ويشارك فيه 185 من نخبة الفرسان والفارسات من الإسطبلات المختلفة في الدولة، وتم رصد 6 سيارات دفع رباعي جوائز للفائزين.

وقسم السباق إلى أربع مراحل، تبلغ مسافة الأولى 40 كلم وتم ترسيمها بالأعلام الزرقاء، وتبلغ مسافة الثانية التي رسمت بالأعلام الصفراء 35 كلم، فيما تبلغ مسافة الثالثة التي تم ترسيمها بالأعلام الحمراء 25 كلم، فيما تبلغ مسافة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها بالأعلام البيضاء 20 كلم.

وتقرر أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، وتحدد أن يكون الحد الأعلى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة، كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للوزن 60 كلج، ويتخلل فترات السباق راحة إجبارية للخيول والفرسان تتراوح بين 40 و50 دقيقة.