محمد الهاشمي: تعلمت الصبر والتحدي من الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد الهاشمي الحاصل على المركز الأول في التصفيات بوزن تحت 67 كجم أنه خاض 3 نزالات، وفاز فيها جميعا، مشيراً إلى أن التصفيات تعتبر اختباراً حقيقياً للجاهزية للنهائيات التي يسعى فيها بكل قوة من أجل حصد الذهب.

وعن أصعب نزال قال: المباراة النهائية كانت الأصعب لأن اللاعب المنافس أراد أن يثبتني عندما أسقطته، وقام بحركة المقص بالقدمين على وسطي، ولكني نفذت تعليمات المدرب بالتحرك بشكل مستمر للخروج من تحت المسكة الصعبة التي كان قد أمسكني بها، وصبرت على المنافس حتى حصلت على الأفضلية والنقاط التي قادتني للفوز، وقال استفدت الكثير من تلك المشاركة لأنني اعتدت على هذه الأجواء التنافسية وتخلصت من الشعور بالارتباك، واختبرت قدراتي بشكل جيد.

وأشار محمد ابن الـ 14 سنة الطالب بمدرسة البطين بالصف الثامن إلى أن ممارسته للعبة الجو جيتسو حققت له الكثير من المكاسب على رأسها الانتظام في التدريبات بشكل يومي، مما ساهم في حفاظه على اللياقة البدنية، والقوة البدنية أيضاً، والتركيز والصبر والتحدي، والتخلص من الحياة المملة التي كانت من قبل عبارة عن الجلوس في المنزل فقط، والدخول في صداقات جديدة مع شباب في نفس السن وأكبر، ومع المدربين أيضاً، وأنه برغم حداثة ممارسته للعبة ( منذ عام ونصف)إلا أنه حقق حتى الآن 4 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وميدالية فضية، مؤكداً أنه سعيد بالتأهل لنهائيات بطولة التحدي التي يسعى بكل قوة للمنافسة فيها على الذهب .

وقال: هدفي الأكبر هو عالمية أبوظبي في أبريل المقبل، لأنني حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية العام الماضي، وأتمنى الفوز بالذهب هذا العام، لأنني أحب أن أكون مثل البطل العالمي فيصل الكتبي الذي أعتبره مثلي الأعلى في اللعبة، وأتمنى أن أغير حزامي من الأبيض إلى الرصاصي أو الأصفر في بطولة العالم.