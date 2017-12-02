رئيس الدولة: تأمين المستقبل يبدأ بتنويع مصادر الدخل الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، السير قدماً في تعميق روح اتحاد دولة الإمارات العربية الذي وضع الآباء أساسه المتين بإرادة قوية حققت منجزات مشرفة شامخة وقواعد إنتاجية عملاقة، وأحدثت تحولات غيرت مجرى التاريخ.

وشدد سموه، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ46 للدولة، وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، على أن غاية الحكومة إسعاد الناس، ورسالتها جعل الوطن مقاماً طيباً، وهدفها توفير بيئة حاضنة للآمال وسياسات راعية للأحلام ومشروعات محققة لأعلى الطموحات، وأفعال يستشعرها المواطن أمناً ورعاية ووظيفة وسكناً ومدرسة.

وفي هذا الصدد، هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، موضحاً أنهم يشاركون بالرؤية الثاقبة في قيادة دولة عظيمة بشعبها، فخورة بقيمها ومبادئها، حصينة بعطائها وإنجازاتها.

وأعرب سموه عن عظيم تقديره لشعب الإمارات الوفي على تلاحمه وعمق وعيه وصادق ولائه وعمله، مثمناً تفاني جنود وضباط وقادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة في أداء الواجب.