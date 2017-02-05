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«الشارقة الرياضي»: تشكيل لجنة لاعتماد «استراتيجية 2017»

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تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

الشارقة (الاتحاد)

قرر مجلس الشارقة الرياضي تشكيل لجنة لاعتماد مشروع استراتيجية عام 2017 وتكليف عبدالعزيز النومان الأمين العام للمجلس بتشكيل اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأخير برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، الذي وجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على الدعم المادي والمعنوي غير المحدود للقطاع الرياضي في الإمارة بصفه عامة والمجلس الرياضي على وجه الخصوص.

وأشاد بأعضاء المجلس واللجان الدائمة للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، وخص بالذكر لجنة الاحتراف التي قامت بزيارات مهمة إلى ناديي الخليج ودبا الحصن والتي أفرزت نتائج إيجابية بالتعرف إلى المعوقات والصعوبات التي تواجه الناديين.

كما اطلع الاجتماع من الأمانة العامة على الموازنة المالية لعام 2017، حيث كان هناك توجيه بزيادة المخصصات المالية للمراحل السنية، وتوفير الإمكانات وتم التعرف إلى تفاصيلها كافة.

كما اطلع على ملتقى القيادات الرياضية المقرر له يوم غد بمركز الجواهر بالشارقة، والذي يشتمل على لقاء مباشر بين رئيس المجلس ورؤساء مجالس إدارات الأندية وإطلاق عدد من المبادرات منها النسخة الثانية من برنامج التميز للأندية وبرنامج التمكين. ... المزيد
     
 

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