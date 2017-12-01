الصايغ: الإمارات تراهن على السلام والعلم والشباب والثقافة

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجّه حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، باسمه وباسم الكتاب والأدباء والمبدعين والمثقفين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات، أسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

وقال الصايغ في بيان صدر بالمناسبة: «كان واضحاً منذ تأسست على يد القائد والأب الرمز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن الإمارات ستكون علامة في تاريخ المنطقة والعالم. لقد كانت الإمارات تؤسس لنفسها، وتؤسس في الوقت ذاته لرؤية مغايرة في عالم السياسة والحضارة والاقتصاد وبناء الإنسان، ويكفي دلالة أن الاتحاد نهض على حوار بين قادة كبار، وكان حواراً قوامه المحبة والغيرية والحرص على الوطن، ولم ينهض - كما هو الحال في نماذج أخرى كثيرة - على صراعٍ فرض المنتصر فيه إرادته على الآخرين، مخلفاً وراءه وأمامه وعن يمينه ويساره أحقاداً وضغائن وثارات».

وأضاف الصايغ: «أجواء المحبة التي رافقت لحظة التأسيس التاريخية تلك، تفسر الكثير من نجاحات دولة الإمارات، وباستمرارها تضمن الإمارات مستقبلاً قد يصعب على الكثيرين تخيله أو توقعه. الإمارات تراهن على الحب والحوار والسلام والعلم والشباب والثقافة، كما تراهن على السياسة الحكيمة المتزنة، السلام الذي تحميه قواتها المسلحة، والرخاء الذي تضمنه خطط تنموية شاملة وطموحة. رهان قبلت به الإمارات، ونجحت فيه، ولا تزال تعد بما هو أكثر».

وقال الصايغ إن طموح المبدع الإماراتي يجب أن يوازي طموح الإمارات، وكما أن الإمارات اليوم رقم أول، اقتصاداً وتنمية وإدارة وأداءً حكومياً، فينبغي للمبدع الإماراتي أن يكون أولاً هو الآخر في ما ينجز ويقدم. ورأى الصايغ أن ما تحقق من بنى تحتية، وما يعد له من خطط وبرامج، وما هو سائد من مناخات حرية وتسامح وانفتاح، كفيل بأن يجعل الإبداع مفاجأة أخرى تقدمها الإمارات إلى العالم، والميعاد قريب، وعلى مرأى العين..