100 عرض مسرحي وعودة للأصول

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت لجنة تنظيم الدورة الـ19 لأيام قرطاج المسرحية بتونس، أن عدد العروض المبرمجة، بلغ 85 مع 9 عروض في الجهات من بينها 56 عرضاً تونسياً، منها 10 موجهة للأطفال، 5 عروض أفريقية، 14 عملاً عربياً و8 من العالم. وقال مدير الدورة حاتم دربال، في مؤتمر صحفي، إن الجمهور التونسي سيكون على موعد بين 8 و16 ديسمبر الجاري على موعد مع أبي الفنون في الدورة 19 لأيام قرطاج المسرحية التي ستكون محاولة للرجوع إلى أصول الأيام ومبادئه مع محاولة للتحديث.

وأضاف دربال أنه سيتم في هذه الأيام في إطار ما أطلق عليه مسرح الجهات الاحتفاء بمراكز الفنون الركحية والدرامية عبر تخصيص قاعة لعرض إنتاجاتها مع لمسة خاصة بمركز الفنون الركحية والدرامية بجهة الكاف تزامناً مع الاحتفال بخمسينية الفرقة المسرحية هناك، كما تحتفي الأيام بقامات المسرح تونسية وأجنبية على غرار الراحلين رجاء بن عمار وسليم محفوظ من تونس، محمد صبحي من مصر، سلاف فواخرجي من سوريا ومومبي كايغو من كينيا.

وعبر المشرف على الأنشطة الفكرية الدكتور محمد المديوني إن إحدى سمات الدورة الراهنة، هو التكوين الذي سيشمل مهن المسرح بوجه عام على غرار التمثيل، «تقنيات المهرج»، الرقص، والمهن الفنية كالديكور والتوضيب عبر شراكات مع وزارة التربية، وهي ورشات تهدف إلى تكوين معلمين وأساتذة ليكوّنوا بعد ذلك 120 نادياً موجهاً للتلاميذ.

ويذكر أن هذه الدورة ستشهد عودة المسابقة الرسمية التي سيتنافس فيها 11 عملاً من بينها «فريدوم هاوس» للشاذلي العرفاوي و«الأرامل» لوفاء الطبوبي من تونس و3 أعمال من أفريقيا جنوب الصحراء، فضلاً عن المشاركة العربية التي قدرت بستة أعمال من مصر، العراق، المغرب، سوريا، الأردن والجزائر.