منتخب المبارزة يشارك في البطولة الخليجية بالبحرين

دبي (الاتحاد)

غادر ظهر أمس عبر مطار دبي الدولي الفوج الأول من بعثة منتخبنا الوطني للمبارزة المشارك بالبطولة الخليجية المجمعة الخامسة والتي تنطلق اليوم‏، وتستضيفها ‬الصالة ‬الرياضية بمدينة ‬خليفة ‬الرياضية ‬بمدينة ‬عيسى ‬بالعاصمة ‬البحرينية ‬المنامة، ‬بمشاركة ‬أكثر ‬من ‬100 ‬لاعب ‬ولاعبة ‬يمثلون ‬اتحادات ‬المبارزة ‬بدول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي، الإمارات ‬والكويت ‬والسعودية ‬وقطر ‬والبحرين ‬مستضيف ‬البطولة.

يترأس ‬البعثة ‬محمد ‬غانم ‬المنصوري ‬عضو ‬مجلس ‬إدارة ‬الاتحاد ‬رئيس ‬اللجنة ‬المالية، ‬وتضم ‬في ‬عضويتها ‬سيف ‬الجابري ‬عضو ‬اللجنة ‬الفنية ‬بالاتحاد ‬والمدربين ‬شريف ‬محمود ‬وبيتر ‬ماجويسكي ‬مدربي ‬المنتخب ‬الوطني، ‬ونيفين ‬سعيد ‬مساعد ‬المدرب ‬والحكمين ‬الدوليين ‬ماجد ‬المنصوري ‬وعلي ‬الحمادي، إضافة ‬إلى ‬لاعبي ‬منتخب ‬الناشئين: ‬سيف ‬لشكري ‬وخالد ‬بالسلاح ‬ولطيفة ‬سالم ‬الحوسني ‬وشهد ‬أحمد ‬خرام ‬وعائشة ‬عيسى ‬ونورا ‬البريكي، ‬على ‬أن ‬يلحق ‬بالبعثة ‬الفوج ‬الثاني ‬ويغادر ‬غداً ‬ويتكون ‬من ‬لاعبي ‬منتخب ‬الشباب ‬وهم ‬دانة ‬شطاف ‬وريم ‬الهاشمي ‬ومبارك ‬البلوشي ‬وحمد ‬الجلاف ‬واليازية ‬المصعبي، ‬ويرافقهم ‬مساعد ‬مدرب ‬المنتخبات ‬الوطنية ‬فتحي ‬أبوالفتوح، ‬وتختتم ‬البعثة ‬بمشاركة ‬منتخب ‬العمومي ‬والذي ‬يغادر ‬الأربعاء ‬المقبل ‬ويتألف ‬من ‬العنود ‬مبروك ‬وعبد ‬الله ‬الحمادي ‬وعبد الله ‬الكربي ‬وخليفه ‬الزرعوني ‬وحمدة ‬القبيسي، ‬ويلحق ‬بالبعثة ‬قادماً ‬من ‬الولايات ‬المتحدة ‬الأميركية ‬اللاعب ‬نهيان ‬العزعزي ‬والذي ‬يدرس ‬حالياً ‬ويحرص ‬على ‬المشاركة ‬الجادة ‬مع ‬المنتخب ‬بالبطولات ‬الدولية .

وأكمل لاعبونا استعداداتهم الخاصة للمشاركة بالبطولة والبطولات الدولية المقبلة، بالانخراط في تدريبات يومية بنادي بني ياس الرياضي ونادي الشباب العربي بدبي تحت إشراف الخبير البولندي بيتر ماجويسكي والذي تعاقد معه الاتحاد مؤخراً ليقود منتخب الفلورية، والمصري شريف محمود مدرب المنتخبات الوطنية، إضافة إلى فتحي أبوالفتوح وعلاء لبيب مساعدي المدرب، حيث كانت تجرى التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وخصص يوم السبت من كل أسبوع لتدريب مجمع استضافه نادي بني ياس، وشهدت التدريبات المجمعة لمنتخبنا الوطنية متابعة مستمرة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين حرصوا على الاجتماع باللاعبين وشحنهم معنوياً لتقديم أفضل ما لديهم بالبطولة.

ومن جانبه، أكد محمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة أن «مشاركة منتخبنا بالبطولة الخليجية المجمعة بالبحرين تعد مشاركة غير مسبوقة، من حيث عدد اللاعبين المشاركين بالبطولة والذي يبلغ 20 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات وهي فئة الناشئين والشباب والعمومي وإن لاعبينا ولاعباتنا على قدر المسؤولية ونثق بإمكاناتهم».

وأشاد المنصوري بالروح العالية التي يتحلى بها لاعبو منتخبنا الوطني ولاعباته وإصرارهم على المنافسة الجادة على ألقاب البطولة والتي يتوقع أن تشهد منافسات قوية خاصة من لاعبي منتخبات السعودية والكويت ولاعبات كل من البحرين وقطر، وأكد أن المشاركة بالبطولة تأتي وفق برنامج المشاركات الدولية الذي اعتمده مجلس إدارة الاتحاد لهذا العام ويبدأ بالمشاركة بالبطولة الخليجية يعقبها المشاركة بالبطولة الآسيوية بتايلاند نهاية الشهر الحالي ثم المشاركة بالبطولة الخليجية النسائية بقطر منتصف مارس المقبل ثم المشاركة ببطولة العالم ببلغاريا مطلع أبريل الجاري والبطولة الآسيوية للعمومي بهونج كونج مطلع يونيو المقبل، وهو برنامج حافل لجميع الفئات العمرية وللجنسين.

ومن المقرر أن يحضر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الحفل الرسمي للبطولة وانطلاق منافسات الناشئين في الخامسة عصر اليوم إلى جانب الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة رئيس اللجنة التنظيمية للمبارزة ورؤساء اتحادات الدول الأعضاء المشاركة بالبطولة والعديد من الشخصيات الرياضية بمملكة البحرين.