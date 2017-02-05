منتخب المبارزة يشارك في البطولة الخليجية بالبحرين

دبي (الاتحاد)
غادر ظهر أمس عبر مطار دبي الدولي الفوج الأول من بعثة منتخبنا الوطني للمبارزة المشارك بالبطولة الخليجية المجمعة الخامسة والتي تنطلق اليوم، وتستضيفها الصالة الرياضية بمدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى بالعاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون اتحادات المبارزة بدول مجلس التعاون الخليجي، الإمارات والكويت والسعودية وقطر والبحرين مستضيف البطولة.
يترأس البعثة محمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة المالية، وتضم في عضويتها سيف الجابري عضو اللجنة الفنية بالاتحاد والمدربين شريف محمود وبيتر ماجويسكي مدربي المنتخب الوطني، ونيفين سعيد مساعد المدرب والحكمين الدوليين ماجد المنصوري وعلي الحمادي، إضافة إلى لاعبي منتخب الناشئين: سيف لشكري وخالد بالسلاح ولطيفة سالم الحوسني وشهد أحمد خرام وعائشة عيسى ونورا البريكي، على أن يلحق بالبعثة الفوج الثاني ويغادر غداً ويتكون من لاعبي منتخب الشباب وهم دانة شطاف وريم الهاشمي ومبارك البلوشي وحمد الجلاف واليازية المصعبي، ويرافقهم مساعد مدرب المنتخبات الوطنية فتحي أبوالفتوح، وتختتم البعثة بمشاركة منتخب العمومي والذي يغادر الأربعاء المقبل ويتألف من العنود مبروك وعبد الله الحمادي وعبد الله الكربي وخليفه الزرعوني وحمدة القبيسي، ويلحق بالبعثة قادماً من الولايات المتحدة الأميركية اللاعب نهيان العزعزي والذي يدرس حالياً ويحرص على المشاركة الجادة مع المنتخب بالبطولات الدولية .
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ومن جانبه، أكد محمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة أن «مشاركة منتخبنا بالبطولة الخليجية المجمعة بالبحرين تعد مشاركة غير مسبوقة، من حيث عدد اللاعبين المشاركين بالبطولة والذي يبلغ 20 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات وهي فئة الناشئين والشباب والعمومي وإن لاعبينا ولاعباتنا على قدر المسؤولية ونثق بإمكاناتهم».
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ومن المقرر أن يحضر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الحفل الرسمي للبطولة وانطلاق منافسات الناشئين في الخامسة عصر اليوم إلى جانب الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة رئيس اللجنة التنظيمية للمبارزة ورؤساء اتحادات الدول الأعضاء المشاركة بالبطولة والعديد من الشخصيات الرياضية بمملكة البحرين.