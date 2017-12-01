شركات عقارية تحذر مستأجرين من عمليات احتيال

يوسف العربي (دبي)

حذرت شركات عقارية في دبي مستأجري الوحدات العقارية في محافظها الإيجارية من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال، عن طريق الاستجابة لرسائل بريد إلكتروني تطالبهم بإيداع أقساط الإيجار المستحقة في حسابات بنكية تحمل أسماء مشابهة لكنها غير تابعة للمالك.

وقالت إحدى الشركات العقارية الكبرى، التي تدير مجمعات تضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، إنها رصدت تلقي عدد من المستأجرين في مشروع تابع لها بريداً إلكترونياً، جاء فيه طلب لتحويل مبالغ يزعم كاتب الرسالة إنها مخصصة لدفع الإيجار أو أغراض أخرى، إلى حساب مصرفي غير تابع للمطور.

وأوضحت الشركة أن البريد الإلكتروني تم إرساله من عنوان يحمل مسمى قريباً من اسم «دبي للعقارات»، مما تسبب في خداع أحد المستأجرين الذي واجهته صعوبة في الانتباه إلى الفرق بين المسميين، وطلبت الشركة من جميع المستأجرين في مشاريعها التأكد مسبقاً من صحة هوية مرسل البريد الإلكتروني ومطابقته مع اسم موظف المذكور في عقد الإيجار الخاص قبل القيام بأي خطوة.

ومن جانبها، حذرت شركة عقارية متخصصة بتأجير العقارات الفاخرة مستأجري الوحدات التابعة من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال، وطلبت إبلاغها فور استلام أي رسالة إلكترونية غريبة أو مشكوك في مصدرها تستخدم عناوين أو حسابات بنكية تدعي تبعيتها للمالك.