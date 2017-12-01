الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتحسن شهية المخاطرة يضغط على الأسعار

لندن (رويترز)

ارتفع الذهب أمس، مع تراجع الدولار، لكنه يظل قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة، مع إقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر وسط صعود للأسهم الأميركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1275.81 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن نزل 0.7 % يوم الخميس ليلامس أدنى مستوياته منذ السادس من نوفمبر الماضي عند 1270.11 دولار للأوقية. وخسر المعدن الأصفر 0.9 % منذ بداية الأسبوع. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 % إلى 1275.30 دولار للأوقية.

وفي بورصة وول ستريت، حققت المؤشرات الرئيسة مكاسب الليلة الماضية، وبلغ ستاندرد آند بورز 500 مستوى إغلاق قياسياً مرتفعاً، وتجاوز داو جونز الصناعي مستوى 24 ألف نقطة للمرة الأولى. وقالت إم.كيه.إس بي.إيه.إم.بي في مذكرة: «إن استمرار قوة الأسهم، وارتفاع عوائد السندات، يفرضان ضغوطاً على الذهب».

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مع استمرار ترقب السوق تصويتاً على مشروع قانون أميركي للإصلاح الضريبي. وأبقى غياب المحفزات الذهب بين 1265 دولاراً و1300 دولار للأوقية خلال شهر نوفمبر، وهو أضيق نطاق شهري له في 12 عاماً.