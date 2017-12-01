ناقلات جوية تقلل رحلاتها إلى بالي خوفاً من رماد «أجونج»

إندونيسيا (رويترز)

قلصت شركات طيران رحلاتها الجوية إلى جزيرة بالي الإندونيسية أمس، خشية تجدد انبعاث الرماد البركاني من فوهة بركان أجونج النشط، لتتقلص الفرصة أمام مغادرة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل في الجزيرة.

وتسبب نشاط بركان جبل أجونج في إغلاق المطار معظم الأسبوع الجاري، مما أدى لتقطع السبل بآلاف السياح من استراليا والصين ودول أخرى، وذلك قبل أن تغير الرياح اتجاهها ويتم استئناف الرحلات الجوية. وقالت شركة طيران جيت ستار الأسترالية إنها ستلغي تسع رحلات الجمعة بعد تحذير خبراء الأرصاد من احتمال أن يؤثر الرماد على العمل في مطار بالي الواقع على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب غربي بركان جبل أجونج.

وقالت خطوط إير آسيا الجوية الماليزية، إنها ستعمل بعيدا عن بالي على مدار اليوم لأن الرماد قد يحد من الرؤية في المساء وبسبب عدم إمكان التنبؤ بحركة الرياح في المنطقة. وقال خبراء الأرصاد إن عمودا من الدخان الأبيض والرماد عالق فوق جبل أجونج، فيما استمرت الهزات الأرضية ولكن بمعدلات أقل بينما يمكن رؤية توهج للحمم ليلا.

وكانت جيت ستار والشركة الأم كوانتاس تخططان لتنظيم 18 رحلة جوية أمس، لإعادة 4300 سائح إلى استراليا. ولا يزال آلاف السكان داخل منطقة الخطر التي تمتد عشرة كيلومترات حول البركان مترددين في الرحيل لمعتقدات دينية أو لعدم رغبتهم في ترك منازلهم وماشيتهم.