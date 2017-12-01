اليابان: مؤشر الوظائف يشير إلى نقص خطير في العمالة

طوكيو (د ب أ)

ذكرت الحكومة اليابانية في طوكيو، أمس، أن معدل توافر الوظائف ارتفع في أكتوبر الماضي إلى أعلى نسبة له خلال 44 عاماً في البلاد، مما ينذر بنقص خطير في العمالة بثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع المؤشر، الذي يعكس حجم الوظائف المتوافرة مقابل عدد الباحثين عن فرص عمل، من 1.52 نقطة في سبتمبر إلى 1.55 نقطة في أكتوبر الماضي. وأعرب كبار رجال الأعمال في اليابان عن مخاوفهم بشأن نقص العمالة، فيما اتهم المنتقدون حكومة رئيس الوزراء شينزو أبي بأنها أخفقت في معالجة مشكلة انخفاض معدلات المواليد والارتفاع السريع في متوسط أعمار الشعب الياباني.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان أن معدل البطالة في البلاد ظل ثابتاً في أكتوبر عند نسبة 2.8% للشهر الخامس على التوالي.