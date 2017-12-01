بزوغ فجر الطاقة الشمسية في الهند

تخطط الهند لبناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية، بسعة تصل إلى 500 ميجا واط. وتنتج مزرعة «بهادلا» الواقعة في منطقة راجاثان، كهرباء من بين الأقل سعراً في العالم على الإطلاق. وأعلنت الشركات المشاركة في المشروع، «أسيم سولار» الهندية للتطوير و»أس بي جي كلين تيك» بالشراكة مع «سوفت بنك» اليابانية، أن السعر المتوقع لوحدة الكهرباء، لن يتجاوز 2.44 روبية (0.05 دولار).

ورغم ذلك، لا يعتبر الرقم قياسياً، حيث توجد أسعار أقل في مناطق أخرى من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية. لكن تؤكد هذه النتيجة، وضع الهند في قلب الثورة العالمية للطاقة المتجددة، التي تسهم في تقليص تكلفة الطاقة الخضراء، التي تعتبر واحدة من أكبر المهددات للوقود الأحفوري.

وحاز سجل الهند البيئي حتى وقت قريب، على اهتمام عالمي كبير.

وفي حين أشارت أصابع اتهام بعض الدول في وقت سابق، لتقويض الهند للجهود العالمية المبذولة لكبح جماح التغير المناخي، أصبحت نيودلهي واحدة من أكثر المدن تلوثاً في العالم.

لكن وللعديد من العاملين في قطاع الطاقة في الهند، تؤكد مزرعة «بهادلا»، التحول الكبير الذي تشهده البلاد من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم، لتلك التي يعتمد تشغيلها على الطاقة الشمسية والرياح.