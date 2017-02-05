«الجودو والمصارعة» يعتمد فعاليات اليوم الرياضي الوطني

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج برنامج الفعاليات الرياضية، استعداداً للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني الذي يقام الخميس المقبل، والذي يأتي في إطار حرص الاتحاد على الحضور في مقدمة الصفوف، حيث تعكس تلك الفعاليات الوعي الثقافي المتأصل في مجتمع الإمارات الذي يبدي تفاعله واهتمامه بممارسة الرياضة كأسلوب حياة ينتهجه الجميع من مواطنين ومقيمين على أرض الوطن.
ومن جانبه، أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، أن المشاركة في اليوم الرياضي الوطني تأتي في إطار تعزيز التلاحم وإبراز قيم المحبة والمودة بين الجميع، بما في ذلك الأفراد والجهات والمؤسسات باختلاف فئاتها، ومن هذا المنطلق كنا حريصين في مجلس الإدارة، للحضور وتحقيق الأفضلية والتميز يوم الخميس المقبل وإظهار تلك المعاني.
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واختتم بن ثعلوب مطالباً جميع الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة، المساهمة والمشاركة في المناسبة الوطنية وأداء دورها الإيجابي تجاه المجتمع، متمنياً من جميع أفراد المجتمع المشاركة وتقديم صورة حضارية عن المجتمع الإماراتي من خلال النزول لمواقع الفعاليات والمساهمة في إنجاح اليوم الرياضي الوطني الذي يقام في جميع إمارات ومدن الدولة.