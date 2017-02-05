«الجودو والمصارعة» يعتمد فعاليات اليوم الرياضي الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج برنامج الفعاليات الرياضية، استعداداً للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني الذي يقام الخميس المقبل، والذي يأتي في إطار حرص الاتحاد على الحضور في مقدمة الصفوف، حيث تعكس تلك الفعاليات الوعي الثقافي المتأصل في مجتمع الإمارات الذي يبدي تفاعله واهتمامه بممارسة الرياضة كأسلوب حياة ينتهجه الجميع من مواطنين ومقيمين على أرض الوطن.

ومن جانبه، أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، أن المشاركة في اليوم الرياضي الوطني تأتي في إطار تعزيز التلاحم وإبراز قيم المحبة والمودة بين الجميع، بما في ذلك الأفراد والجهات والمؤسسات باختلاف فئاتها، ومن هذا المنطلق كنا حريصين في مجلس الإدارة، للحضور وتحقيق الأفضلية والتميز يوم الخميس المقبل وإظهار تلك المعاني.

وأشار بن ثعلوب أن الاتحاد كان في مقدمة المشاركين في مهرجان العام الماضي، إيماناً منا بدورنا المجتمعي وواجبنا نحو المجتمع الذي نعيش فيه، ومن هذا المنطلق سوف يكون حضورنا في هذا العام أكثر وضوحاً، وأعددنا كل ما هو مطلوب لإنجاح الحدث وسنكون في مقدمة المشاركين في مدينة زايد الرياضية الخميس المقبل، الموقع المعتمد لإقامة فعاليات الجودو والمصارعة ضمن المهرجان الوطني الكبير، حيث تم الإعداد لإقامة العديد من الفعاليات على امتداد اليوم، ويشمل مشاركة قرابة 350 لاعباً ولاعبة في الجودو والمصارعة، وسيتم تقديم استعراض فني لفنون الجودو عملياً ونظرياً، من خلال شرح مفصل سيقدمه مدربو المنتخبات الوطنية بهدف توعية الجمهور الحاضر، بقواعد اللعبة وانعكاساتها الإيجابية على شخصية من يمارس مثل هذا النوع من الرياضات التي تمنح ممارسيها ثقة كبيرة بالنفس، وبهذه المناسبة تقرر أيضاً نقل تدريبات أندية العاصمة الجزيرة والوحدة وبني ياس من الأندية إلى موقع الفعاليات في مدينة زايد.

واختتم بن ثعلوب مطالباً جميع الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة، المساهمة والمشاركة في المناسبة الوطنية وأداء دورها الإيجابي تجاه المجتمع، متمنياً من جميع أفراد المجتمع المشاركة وتقديم صورة حضارية عن المجتمع الإماراتي من خلال النزول لمواقع الفعاليات والمساهمة في إنجاح اليوم الرياضي الوطني الذي يقام في جميع إمارات ومدن الدولة.