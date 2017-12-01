تغيرات تعصف بأسواق الطاقة العالمية

ترجمة: حسونة الطيب

من حالة الانتعاش التي يعيشها قطاع الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، إلى تحول الولايات المتحدة الأميركية لواحدة من اكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم، تعصف بسوق الطاقة العالمية - التي عادة ما تتميز ببطء تطورها - تغييرات جوهرية.

ويسلط التقرير السنوي الذي تصدره الوكالة الدولية للطاقة، الضوء على التوجهات الحالية حتى حلول عام 2040. ويشير التقرير على سبيل المثال، لتحول أميركا من دولة تعتمد على استيراد موارد الطاقة من الخارج، لواحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم، لكن ألقت المخاوف المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة، بظلالها على مستقبل الوقود الأحفوري، وأدى ذلك، لتشجيع تطوير موارد الطاقة البديلة مثل، كهرباء الطاقة الشمسية والرياح، التي تنافس مصادر الطاقة التقليدية بشدة.

ومن المرجح أن يستمر إنتاج الطاقة في أميركا، في إحداث تغييرات جذرية في أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية والعودة بالفائدة لاقتصاد البلاد.

وبحلول ثلاثينيات القرن الحالي، من المتوقع تجاوز الإنتاج الأميركي من المكونات الصخرية، لنحو 30 مليون برميل يومياً من النفط والغاز، ما يعني زيادة 50% على إنتاج أي بلد خلال سنة واحدة.