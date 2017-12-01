2.8 مليار درهم قيمة مبيعات «الدار العقارية» خلال 11 شهراً

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفع إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية بشركة الدار العقارية إلى أكثر من 2.8 مليار درهم منذ بداية العام، وحتى شهر نوفمبر الحالي، مدفوعاً بمبيعات الوحدات السكنية بمشاريع «وترز أج» و«وست ياس» و«ذا بردجز» و«جزيرة الناريل»، فيما يتواصل الطلب من المشترين، ما يعزز نمو المبيعات بنهاية الربع الرابع من العام الحالي. وحققت «الدار» مبيعات بقيمة 800 مليون درهم من مشروع «وترز أج»، المناسب لذوي الدخل المتوسط، في جزيرة ياس، والذي تم طرحه خلال مرحلتين، حيث تم بيع الوحدات السكنية المطروحة للمرحلة الأولى، بقيمة 400 مليون درهم، خلال شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يتم بيع كامل وحدات المرحلة الثانية، والتي ضمت 340 شقة سكنية، خلال ساعات يوم السبت الماضي. ويتألف مشروع «وترز إج» من 2255 وحدة سكنية ضمن 13 مبنى سكنياً بتكلفة إجمالية تبلغ 2.4 مليار درهم.

وضمن استراتيجية «الدار» لزيادة إيراداتها المتكررة، قامت «الدار» بتخصيص عدد من الوحدات في المشروع ضمن محفظتها السكنية المخصصة للتأجير، حيث يبلغ عدد الوحدات المتاحة للبيع 892 وحدة، أما عدد الوحدات المملوكة للدار فهو 1363 وحدة. وتبدأ أسعار الأستوديو بمشروع «وترز أج» من 480 ألف درهم، والشقق ذات الغرفة الواحدة من 780 ألف درهم، والغرفتين 1.1 مليون درهم، والثلاث غرف من 1.65 مليون درهم، ويمتد المشروع على مساحة تطوير تبلغ 252 ألف متر مربع.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، إن بيع جميع وحدات المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «وترز أج» خلال فترة قصيرة، وسط إقبال ملحوظ على المشروع، يعكس تنامي ثقة العملاء بريادة المشاريع التي تطرحها «الدار» وقدرتها على تطوير مجمعات سكنية تتوافر فيها كل المقومات لنمط حياة متكامل.

وأوضح أن استمرار الطلب على الوحدات السكنية في جزيرة ياس يعزز من مكانة الوجهة وسمعتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في إمارة أبوظبي، مؤكداً توفير طرق سداد ميسرة ومتنوعة، منها إمكانية سداد 30% فقط خلال فترة الإنشاء، و70% عند التسليم، فضلاً عن إمكانية سداد 50% خلال الإنشاء و50% عند التسليم، والاستفادة بخصم 2%.

ومن المقرر أن يتم تسليم «وترز إج» على مراحل بين شهري يونيو وديسمبر من عام 2020. ويضم المشروع 13 مبنى سكنياً، و16 وحدة للمطاعم ومحال التجزئة، وباحات بمساحات خضراء واسعة، ومسابح، ومرافق متعددة الاستخدامات، ومسجداً، وتضم جميع الوحدات السكنية شرفات للاستمتاع بإطلالات على الواجهة المائية.

وكانت «الدار» قد حققت إجمالي مبيعات في الربع الأول من 2017، بلغ مليار درهم، مدفوعاً بمبيعات «وست ياس»، و«جزيرة الناريل»، ومبيعات الأراضي، ثم ارتفعت إلى 1.8 مليار درهم خلال النصف الأول، بينها 600 مليون درهم مبيعات «ذا بردجز»، فيما بلغ إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية 604 ملايين درهم في الربع الثالث، مدفوعاً بمبيعات «وترز أج» و«وست ياس»، بالإضافة إلى بيع قطعة أرض، ما أسهم في ارتفاع إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية إلى 2.4 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2017. وتقدر تكلفة «ذا بردجز» بنحو 1.3 مليار درهم، ويتضمن 6 أبراج توفر 1272 وحدة سكنية، حيث تم طرح 3 أبراج تضم 636 وحدة سكنية للبيع، فيما تم إدراج المباني الثلاثة المتبقية في محفظة الدار العقارية المؤجرة، ضمن محفظة إدارة الأصول لتعزيز الإيرادات المتكررة.

وبلغ إجمالي إيرادات شركة الدار العقارية 1.38 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الحالي بنمو 27%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الأرباح 588 مليون درهم بارتفاع 38% على أساس سنوي، وذلك باستثناء معاملة بيع (غير متكررة) في الربع الثالث من العام 2016.