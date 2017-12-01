مسابقات وعروض شعبية في احتفالات «إمباور» باليوم الـ46

دبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، شعب الإمارات فرحته باليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات، مؤكدة على ولائها للرؤية الحكيمة لقادة الدولة والهادفة إلى تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار لدولة الإمارات تحت راية الاتحاد، واستطاعت دولة الإمارات على مدى خمسة عقود تقريباً من تأسيسها تحقيق الكثير من الإنجازات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث باتت تتبوأ اليوم مراتب متقدمة وتنافس غيرها من الدول في جميع المجالات.

وأقامت «إمباور» خلال احتفالها باليوم الوطني العديد من النشاطات في مقرها في دبي، حيث بدأتها بمسيرة اليوم الوطني التي شارك فيها جميع موظفي الشركة، تلاه قسم الولاء لدولة الإمارات وعزف للنشيد الوطني، ثم الكلمة الافتتاحية وتلاوة عطرة من القرآن الكريم، وقام أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، بإلقاء كلمته أمام الحضور. كما تضمن برنامج الاحتفال عرضاً لأطفال المدارس، تلاه معزوفات للفرق الشعبية وحضور كبار السن، إضافةً إلى مجموعة من المسابقات التفاعلية والهدايا، ليختتم البرنامج بدعوة غداء، كما أقامت الشركة احتفالاً آخر في مساكن العمال التابع للشركة، الأمر الذي أتاح للموظفين فرصة المشاركة في فعالياته المتنوعة.

وقال ابن شعفار: «يعكس احتفالنا باليوم الوطني لدولة الإمارات ولاءنا لهذا الوطن المعطاء والتزامنا بالمضي قدماً خلف قيادته الحكيمة، مستذكرين في نفس الوقت جهود الآباء المؤسسين الذين بنوا صرحاً شامخاً يجمع كل أبناء الوطن قوامه التلاحم بين الشعب وقيادته، ونرى أن واجبنا تجاه الدولة وحبنا لها يشكل دافعاً لنا للمضي قدماً في جهودنا وتشريف الدولة من خلال مشاريعنا الدولية، ويبقى اليوم الوطني لدولة الإمارات على الدوام رمزاً لفخرنا بالمنجزات التي تحقق خلال الفترة الماضية والتي ستتحقق في المستقبل».

وأضاف ابن شعفار: «نفخر بالإنجازات العديدة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، وسنواصل دعمنا لتطلعات قيادتنا الحكيمة والمساهمة في إنجاز أهداف رؤية الإمارات 2021 من أجل الوصول إلى مراكز عالمية متقدمة في جميع مجالات التنمية».