«الاتحاد للطيران» تحتفل باليوم الوطني في أجواء عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

تتضمن احتفالات مجموعة الاتحاد للطيران باليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من النشاطات والفعاليات في مختلف أنحاء العالم.

وخلال السنوات الماضية، بات الاحتفال باليوم الوطني للدولة تقليداً تحرص المجموعة على الاحتفاء به من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة التي تتضمن احتفالات للموظفين في مقرها الرئيس وفي صالات الانتظار في مطار أبوظبي الدولي، وعلى متن رحلاتها وعبر قنواتها للتواصل الاجتماعي.

واحتفالاً بهذه المناسبة، تقدم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، حسومات على أسعار تذاكرها إلى 46 وجهة بين 26 نوفمبر و3 ديسمبر 2017، شريطة أن يكون السفر بين 7 يناير وحتى 31 مايو 2018، بالإضافة إلى حسومات تصل إلى 46% على بعض الأصناف المختارة من متجر البضائع الخاص ببرنامج الولاء «ضيف الاتحاد»، وذلك في الفترة بين 1 و5 ديسمبر. كما تجري الاتحاد للطيران سحوبات ضخمة على جوائز متنوعة اليوم على 46 صنفاً من البضائع المسجّلة ضمن برنامج الولاء، كما يتلقى الضيوف الإماراتيون المنتسبون إلى برنامج الولاء بطاقات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ46، إضافة إلى ما ذكر، تتضمن الاحتفالات عرض فيلم يهنئ خلاله نجوم فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين، كما تم تزيين المقر الرئيس للمجموعة ومركز الاتحاد للطيران بألوان العلم الإماراتي.

أما على صعيد الاحتفالات الدولية، فقد تقرر عرض صور من أبوظبي في ساحة ناسداك تايمز سكوير العالمية لمدة أربع ساعات اليوم، كما يرتدي طاقم الخدمات الأرضية للاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي، وشاح العيد الوطني، في حين سيتم توزيع الأوشحة على ضيوف الاتحاد احتفالاً بالمناسبة الوطنية، إلى جانب تزيين أحزمة الأمتعة بدمى على شكل جمل يحمل وشاحاً بألوان الدولة.

وتزدان صالات الانتظار في مبنى المسافرين 3 في مطار أبوظبي بألوان العلم الإماراتي، بالإضافة إلى تقديم الحلوى التي تم تزيينها بألوان العلم. وعلى متن طائرات الاتحاد للطيران، تنطلق الاحتفالات مع توزيع طاقم الطائرة بطاقات المعايدة وتوزيع الشوكولا المزينة بالعلم الإماراتي على المسافرين على متن الرحلات المغادرة في هذا اليوم، كما يتم اليوم إطلاق «فلتر» اليوم الوطني لدولة الإمارات على تطبيق «سناب شات».