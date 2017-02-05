منتخبنا للدراجات يشارك في بطولة آسيا للمضمار

عماد النمر (الشارقة)

يغادر وفد منتخبنا الوطني للدراجات اليوم متوجهاً إلى نيودلهي، للمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار التي تنطلق الثلاثاء المقبل لمدة 4 أيام، والمشاركة ستكون على مستوى الكبار والشباب والإناث وبعناصر محدودة.

يترأس وفد منتخبنا نايف عبد العزيز جكه عضو مجلس الإدارة، ويضم علي سعيد الوالي مدير المنتخبات الوطنية، والمدرب العام عبد الله سويدان ومدربة الإناث سناء المرداسي والفني ميكانيكي جمال زرواطي، وثنائي منتخب الكبار يوسف محمد ميرزا وبدر محمد الحمادي ودراج منتخب الشباب راشد عبد الله سويدان، بالإضافة إلى 4 لاعبات هن شيخة عيسى وطرفة محمد وصفية مختار الصائغ ومها خالد الظاهري.

ويأمل اتحاد الدراجات تحقيق نجومنا نتائج متميزة في البطولة تتناسب مع الطموحات المرجوة، حيث تنعقد الآمال على نجاح قائد المنتخب يوسف محمد ميرزا في المنافسة بقوة لحصد أول ميدالية ذهبية للإمارات على المستوى القاري، وتحقيق النجم المخضرم بدر محمد الحمادي ميدالية أخرى، لا سيما بعد عودته لمستواه المتميز الذي ظهر به في بطولة التعاون للمضمار وطواف دبي الدولي، ومنافسة نجم المستقبل راشد عبد الله سويدان في سباقات الشباب، وسعي إناث الإمارات للفوز بالميدالية القارية الثانية في المشاركة الثانية لهن في البطولات الآسيوية للتأكيد على تطورهن إلى المستوى الأفضل.

وأعرب نايف عبد العزيز جكه عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيس الوفد عن أمنياته في نجاح نجوم الإمارات تحقيق نتائج إيجابية في البطولة التي تعتبر من أقوى البطولات الآسيوية والمنافسة بقوة في السباقات التي يشاركون فيها، خاصة بعد استعدادهم الجيد وظهورهم بمستوى رائع في بطولة التعاون للمضمار التي كانت خير إعداد للاعبين للبطولة الآسيوية وتمنياتي للاعبين واللاعبات بالتوفيق في البطولة التي تعتبر مهمتي الأولى مع الدراجات بعد انضمامي لمجلس الإدارة الجديد.