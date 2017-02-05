مهرة يحرز كأس «هيلدون» في بطولة ماكلارين للبولو

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق مهرة كأس «هيلدون» للبولو والمخصص لمراكز الترضية في بطولة كأس ماكلارين للبولو المقامة حاليا بمنتجع ونادي الحبتور للفروسية والبولو، وجاء فوز مهرة بالكأس بعدما تغلب على فريق زيدان السعودي 10-7 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول وهي المباراة الوحيدة التي جرت في البطولة بعدما تأجل النهائي بسبب الرياح الشديدة.

ونجح فريق مهرة في تحويل خسارته في الشوطين الأول والثاني إلى تعادل في الشوط الثالث ثم فوز في الشوط الخامس والأخير لينتزع كأس هيلدون، وبادر فريق زيدان السعودي بالتقدم وأنهى الشوط الأول 3-1، وفي الشوط الثاني واصل تقدمه ونجح في إنهاء الشوط لصالحه 4-3، وجاء الشوط الثالث ليشهد إصرارا كبيرا من مهرة وسط ارتباك ملحوظ لفريق زيدان، ويسجل فريق مهرة ثلاثة أهداف فيما يحرز زيدان هدفين ليتعادل الفريقان 6-6، وفي الشوط الرابع حاول فريق زيدان أن يعود للمباراة ويسجل هدفه السابع والأخير ليعود إلى التقدم من جديد منهيا الشوط الرابع بنتيجة 7-6.

تغيرت النتيجة في الشوط الخامس والأخيرة بعدما أحرز تيتو جيونازو لاعب فريق مهرة 4 أهداف، ويقود فريقه للفوز بالمباراة والكأس بعدما انتهت المواجهة بنتيجة 10-7.

وقال راشد الحبتور كابتن فريق مهرة إن فريقه يستحق الفوز بالمباراة وبكأس هيلدون، مؤكدا ثقته في قدرات لاعبيه ومهارات خيوله، ولم ينتابه شعور الإحساس بالخسارة رغم تقدم منافسه فريق زيدان في فترات كثيرة طوال الأشواط الأربعة الأولى من عمر المباراة.

وأضاف:«توتو جيونازو الذي كان نجم المباراة، وأحرز للفريق خمسة أهداف، وأدى دوره الدفاعي بنجاح، وكأس ماكلارين هذا العام اتسمت بالقوة والإثارة، وارتفع المستوى الفني فيها إلى الذروة ونتوقع أن تكون الكأس الذهبية أكثر متعة وإثارة.

وقال عمرو زيدان كابتن فريق زيدان إنه راض عن أداء فريقه رغم خسارته أمام مهرة لأن جميع اللاعبين أدوا واجباتهم الدفاعية والهجومية على الوجه الأكمل إلا أن الخيول لم تسعفه في الشوط الأخير بسبب حالة الطقس التي كانت قاسية عليهم.