البحرين توقع اتفاقية لشراء مقاتلات «أف 16»

واشنطن (وام)

وقعت مملكة البحرين أمس، اتفاقية شراء طائرات «أف 16» الأميركية المقاتلة، وذلك ضمن إطار التعاون الدفاعي الممتد بين المملكة والولايات المتحدة لنحو 70 عاماً. جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، حالياً إلى الولايات المتحدة. وأشاد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عقب توقيعه الاتفاقية مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في البيت الأبيض، باستمرار التواصل البناء بين البلدين لتعزيز أطر التعاون والتنسيق التي تخدم مصالحهما المشتركة ما انعكس على تحقيق تقدم نوعي ضمن أطر العمل المشترك بينهما ومنها الجهود لحفظ الأمن الإقليمي والتصدي للإرهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله.

ونوه سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بما تشكله هذه الاتفاقية من إضافة لرصيد العلاقات الثنائية بين البلدين، ومردودها على المصالح المشتركة لهما خاصة في إطار توقيع تمديد اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين أمس الأول. وقال إن هذه الاتفاقيات تأتي لتضيف إلى منظومة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين التي تشمل كذلك النواحي الاقتصادية والتجارية، منوهاً بما تم توقيعه كذلك من عقود بين البلدين خلال زيارة سموه بقيمة 10 مليارات دولار. وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن اللقاءات تناول جملة من المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.