«ميسور» أبرز الخيول على لقب «التاج الثلاثي»

محمد حسن (أبوظبي)

ينظم نادي أبوظبي للفروسية حفل سباقه العاشر لهذا الموسم في الخامسة من مساء اليوم، على مضماره العشبي، ويتألف الحفل من 6 أشواط خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويحتوي الحفل اثنتين من بطولات مضمار أبوظبي المهمة هما الجولة الأولى لكأس التاج الثلاثي العربي (قوائم) في الشوط الثاني، وكأس نادي أبوظبي للفروسية الذهبي (هيبة) في الشوط الثالث.

ويستهدف المهر «ميسور» (البادي/‏السيابي) المملوك للخيالة السلطانية العمانية، الذي لم يتذوق طعم الهزيمة في جميع مشاركاته البالغة حتى الآن سبع مشاركات، في سلطنة عمان وأبوظبي، لقب الجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي الذي يقام في الشوط الثاني وخصص للخيول عمر 4 سنوات (قوائم) على مسافة الميل 1600 متر بجوائز تبلغ 250 ألف درهم.

وينافس بقوة المهر «ايه اف سجنجل» (أورتيل/‏مولن) الذي يسعى للفوز الثاني له في ثالث مشاركاته كان أسوأ ما أحرزه فيها هو المركز الثاني، و«ايه اف منصف» (المهيري/‏كرولي) الذي يسعى للفوز الثالث له في رابع مشاركة.

ويدفع المدرب إريك ليمارتنيل بقوة بخمسة خيول من أجل أن يبقى اللقب داخل إسطبلات الأصايل، وهي «بينونة» (اوشيه)، و«تهاني» (بنتلي)، و«جوري» (افرانش)، و«مواهب» (نيكولاس بارزلونا)، و«أمواج» (فرينش) وجميعها فائزات من قبل.