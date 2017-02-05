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راشد البلوشي يتوج بكأس «الإمارات للقدرة» في الوثبة
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تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

محمد حسن (أبوظبي)

توج الفارس راشد محمد إبراهيم البلوشي على صهوة الجواد «ايداهو وايلدفاير» لإسطبلات إعمار وبإشراف عبدالله سعيد بن حزيم، بطلاً لسباق كأس بطولة الإمارات للقدرة لمسافة 120 كم، والذي أقيم فجر أمس, بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، بتنظيم نادي أبوظبي للفروسية وبإشراف اتحاد الفروسية.

وأقيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وياس.

وشارك في السباق نحو 68 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة وقد رصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز عبارة عن أربع سيارات للفائزين مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة.

وتصدر راشد البلوشي السباق اعتباراً من المرحلة الثانية وظل محافظاً على تقدمه حتى قطع خط النهاية بزمن إجمالي قدره 4:26:42 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 26.99 كم في الساعة.

وحل في المركز الثاني الفارس حميد مطر المزروعي على صهوة «كوزميك ريو» لإسطبلات ام7، مسجلاً 4:30:46 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 26.59 كم في الساعة. ... المزيد
     
 

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