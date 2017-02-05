دبي (الاتحاد)

أحرز منتخب لبنان لقب بطولة غرب آسيا لكرة السلة للمرة السادسة في تاريخه بعد 5 انتصارات في 5 مباريات في البطولة التي أقيمت في الأردن، وقد جاءت إيران ثانية بفوزها على الأردن، وتأهل العراق رفقة إيران والأردن وسوريا لنهائي بطولة آسيا التي ستقام الصيف المقبل في لبنان.

ويعتبر الفوز اللبناني مهماً قبل استضافة بطولة كأس آسيا أغسطس المقبل، وبعث المنتخب اللبناني برسالة بأنه سيكون حاضراً بقوة للمنافسة على لقب البطولة التي ستقام على أرضه وبين جماهيره.

من جانبه، قال بيار كاخيا رئيس الاتحاد اللبناني الجديد لكرة السلة، إن الفوز ببطولة غرب آسيا خطوة صغيرة أمام الهدف الكبير وهو الفوز ببطولة آسيا، وتابع: «استضافة آسيا لم تحدث لمجرد الاستضافة إنما لإحراز اللقب للمرة الأولى، سيتم إرسال لجنة من الكشافين إلى أستراليا ودول الاغتراب اللبناني للبحث عن لاعبين يستطيعون مساعدة المنتخب والأندية».

واعتبر كاخيا أن الاهتمام بالفئات العمرية سيكون أولوية الاتحاد اللبناني لضمان مستقبل اللعبة، وقال: «بطولة غرب آسيا أول محطة في الطريق الطويل نحو التأهل لكأس العالم 2019 في الصين، حيث سيكون المشوار مختلفاً عن المرات السابقة بعد تغيير نظام التأهل من التجمع الواحد إلى نظام التصفيات من ذهاب وإياب».

ويعتبر منتخب لبنان مرشحاً فوق العادة للوصول إلى مونديال 2019، فقارة آسيا نالت 7 بطاقات عدا البطاقة المخصصة للصين التي ستكون صاحبة الضيافة وبالتالي سيرتفع عدد بطاقات القارة الصفراء إلى 8، وإذا تم استثناء أستراليا ونيوزيلندا لكونهما تمتلكان حظوظاً كبيرة في التأهل، إضافة إلى الصين المتأهلة بحكم الاستضافة، يتبقى 5 بطاقات ستتنافس عليها المنتخبات الأخرى بما فيها لبنان.

لكن حال السلة اللبنانية حالياً غير الماضي، فهناك الكثيرون من عشاق اللعبة لا يزالون يعيشون على أطلال الماضي، ويقود الفريق فادي الخطيب، لكن فادي اليوم 2017، يختلف عن فادي 2007، وسيختلف عن فادي 2019 حيث سيكون عمره «39 سنة»، في كأس العالم التي يُمني الاتحاد اللبناني النفس بالتأهل إليها.

ويوجد في السلة اللبنانية 3 لاعبين أجانب في صفوف كل فريق على أرض الملعب، الأمر الذي قلَّص وجود اللاعب المحلي وأصبح له دور محدود.