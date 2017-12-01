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شارك جموع المواطنين والمقيمين في الدولة وقفة الدعاء الصامت احتفاءً بيوم الشهيد

محمد بن زايد: نقف وهاماتنا شامخة بتضحيات شهدائنا البررة
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تاريخ النشر: الجمعة 01 ديسمبر 2017

أبوظبي (وام )

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأبطال، وأن يكرم نزلهم، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يتغمدهم بواسع رحمته.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه جموع المواطنين والمقيمين وقفة الدعاء الصامت التي نظمت في جميع أنحاء الدولة احتفاءً بيوم الشهيد واعتزازاً وعرفاناً بتضحيات شهدائنا الأبرار.

كما دعا سموه خلال وقفة الدعاء الصامت في واحة الكرامة الله تعالى، أن يحفظ دولة الإمارات، وأن يديم عليها عزها وأمنها واستقرارها، وأن يحميها من كل مكروه لتواصل مسيرتها الميمونة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

و قال سموه: «جميعنا اليوم على امتداد واتساع الوطن .. نقف وقفة عز و شموخ للاحتفاء بشهدائنا الأبرار.. قلوبنا تنبض بهم وببطولاتهم وتضحياتهم .. هم لم يغادرونا بل سيظلون يسكنون في ذاكرة كل بيت وكل بقعة في أرضنا الخيرة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: « نقف وهاماتنا شامخة بتضحيات شهدائنا البررة .. نستذكر مآثرهم وأعمالهم وما سطرته أفعالهم البطولية من معان سامية باقية تمد الأجيال بالعبر وتدفعهم إلى الحفاظ على إرث الشهداء والوفاء له والعمل به». ... المزيد
     
 

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