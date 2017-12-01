بالفيديو.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يكرمون ذوي الشهداء

أبوظبي( وام )

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام فعالية «يوم الشهيد» و ذلك في واحة الكرامة بأبوظبي.

فقد شهد الفعالية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان و صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة و صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين و صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة و سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة و سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة و سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين و سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة و سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة و سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل بأبوظبي و سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

كما حضر الفعالية فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، و عدد من الشيوخ والوزراء و أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي و كبار قادة القوات المسلحة و وزارة الداخلية و الشرطة والمسؤولين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمجلس الأعلى للأمن الوطني والمجلس الوطني الاتحادي والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وأسر الشهداء وذويهم وحشد غفير من كبار مسؤولي الدولة وممثلي الجهات الإعلامية.

وعند وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو حكام الإمارات إلى واحة الكرامة بدأت المراسم الرسمية الخاصة بيوم الشهيد حيث توجه أصحاب السمو الشيوخ إلى نصب الشهيد وتم عزف الموسيقى العسكرية تلاها إطلاق 21 طلقة مدفعية، ثم وضع أصحاب السمو الشيوخ أكاليل من الزهور أمام النصب وفاء وعرفانا بتضحيات شهدائنا الأبرار بعدها عزفت موسيقى السلام الوطني لدولة الإمارات ثم حلق فوق سماء الواحة عدد من طائرات سلاح الجو الإماراتي بتشكيل «الجندي المفقود».