  • الأحد 08 جمادى الأولى 1438هـ - 05 فبراير 2017م
  07:34     مقتل 50 شخصا على الاقل في انهيار ثلجي في شمال شرق افغانستان    

6 منتخبات تشـارك في النسخـة العربيـة مـن أصل 22 دولـة

السلة العربية تضل طريق الأولمبياد وكومبارس في المونديالات
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

علي معالي (دبي)

تأهل المنتخبات العربية لمونديال السلة كان دائماً خجولاً، ومشاركات المنتخبات لم تنل الاهتمام أو تلفت إليها الأنظار، لأنها لم تتجاوز المراحل الأولى، في كل المرات.

وكان المنتخب المصري أول المتأهلين عربياً لكأس العالم عام 1950 واحتل المركز الخامس بين 10 فرق، ثم غاب «الفراعنة» عن المونديال 40 عاماً، ليعود من جديد عام 1990، دون أن يحقق الهدف المنشود، وبعد 12 سنة نال المنتخب الجزائري هذا الشرف دون أن يحقق هو الآخر نتيجة تذكر، وتزامناً مع تأهل الجزائر بحلوله ثانياً في بطولة أفريقيا خلف أنجولا عام 2001.

وفي نفس العام أقيمت نهائيات آسيا وأصبح المنتخب اللبناني أول فريق عربي آسيوي يتأهل للمونديال بعد أن أحرز المركز الثاني خلف الصين، وحقق المنتخب اللبناني الأسبقية على الدول العربية الآسيوية كافة، وقد تأهل لمونديال انديانابوليس في الولايات المتحدة الأميركية 2002، إلا إنه احتل المركز الأخير مباشرة خلف الجزائر ممثل عرب أفريقيا الوحيد آنذاك، والذي حصل على المركز الخامس عشر.

وفي نسخة 2006، كان المنتخب اللبناني قريباً جداً من التأهل للدور الثاني بعدما حقق الفوز في مباراته الأولى على فنزويلا، ثم أتبعه بانتصار تاريخي على فرنسا، لكنه حل في المركز الخامس بمجموعته ليتبخر حلمه في المضي قدماً.

وفي 2010 احتل المنتخب الأردني قاع المجموعة الأولى، وتذيل التونسي ترتيب مجموعته الثانية ليودعا مبكراً دون ترك أي بصمة، وفي كأس العالم الأخيرة 2014 جاء منتخب مصر في آخر الترتيب بين فرق المجموعة الأولى. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا