علماء: حب الأوطان.. من الإيمان

حسام محمد (القاهرة)
ينشأ الإنسان على حب وطنه وشعوره بالانتماء له، ويشترك في هذا جميع الناس علي تنوع أعراقهم واختلاف مشاربهم، وعندما جاء الإسلام دين الفطرة والإنسانية لم يقف في وجه هذا الميل الطبيعي، بل أقر ذلك ودعا إليه&rlm، وجعله سبيلاً للعمل الصالح وفعل الخيرات وزيادة التماسك بين أبناء الوطن الواحد، وضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأمثلة حين خرج من مكة، حيث جاءت كلماته المفعمة بالانتماء تعبيراً صادقاً عن حبه لوطنه الذي نشأ وترعرع في أكنافه وأمضى فيه سنوات شبابه، لكن على الجانب الآخر فوجئنا في الفترة الأخيرة بالإرهابيين ينتقدون مفهوم الوطنية، ويقولون إنه مفهوم غير إسلامي، وإنه لا يمت للإسلام بصلة.
الدين وحب الوطن
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يضيف الدكتور أبو طالب أن الإسلام غرس في نفس كل مسلم من خلال تعاليمه وأحكامه حب الوطن والانتماء له والدفاع عنه بالغالي والنفيس، طالما لا يتعارض هذا الأمر مع الشريعة الإسلامية، والحمد لله، فإن أوطاننا العربية والإسلامية تجلّ الشريعة وتحترمها، ولهذا وجب أن ينشغل كل مواطن برفعة وطنه والعمل على تنميته وزيادة إنجازاته، بل والدفاع عنه في حال احتاج الوطن.
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