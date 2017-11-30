  • الجمعة 12 ربيع الأول 1439هـ - 01 ديسمبر 2017م

معرض «الفنون التشكيلية» نموذج لمعنى الانتماء
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 01 ديسمبر 2017

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية معرضاً تشكيلياً بالتعاون مع واحة السيليكون بمقرها في دبي، يستمر حتى 12 من ديسمبر المقبل حيث يستضيف نخبة من الفنانين يعبرون من خلال أعمالهم عن صيغ المحبة والولاء ومشاعر الصدق والاعتزاز بالوطن.

وقال رئيس الجمعية ناصر عبدالله: إن المعرض الذي أقيم أمس الأول، جاء تأكيداً للقيم الرفيعة التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل الأعمال المشاركة نموذجاً رصيناً لمعنى الانتماء للوطن في يومه السادس والأربعين في ظل قيادتنا الرشيدة التي توجه زمام الأمور نحو الريادة، وبناء أمة منفتحة على الآخر، شغوفة بامتلاك مفاتيح المستقبل.

 

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 