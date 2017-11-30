معرض «الفنون التشكيلية» نموذج لمعنى الانتماء

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية معرضاً تشكيلياً بالتعاون مع واحة السيليكون بمقرها في دبي، يستمر حتى 12 من ديسمبر المقبل حيث يستضيف نخبة من الفنانين يعبرون من خلال أعمالهم عن صيغ المحبة والولاء ومشاعر الصدق والاعتزاز بالوطن.

وقال رئيس الجمعية ناصر عبدالله: إن المعرض الذي أقيم أمس الأول، جاء تأكيداً للقيم الرفيعة التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل الأعمال المشاركة نموذجاً رصيناً لمعنى الانتماء للوطن في يومه السادس والأربعين في ظل قيادتنا الرشيدة التي توجه زمام الأمور نحو الريادة، وبناء أمة منفتحة على الآخر، شغوفة بامتلاك مفاتيح المستقبل.