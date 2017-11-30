مديرة مؤسسة فن: اليوم الوطني يؤكد وحدة الشعب



تاريخ النشر: الجمعة 01 ديسمبر 2017 الشارقة (الاتحاد) قالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير مؤسسة (فن) مديرة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، إنه في كل عام يحلّ علينا اليوم الوطني ليشير بوضوح إلى جملة من المضامين الراسخة بما يؤكد وحدة الشعب والتفافه خلف راية العزّ وقيادته الرشيدة الحكيمة. وأكدت أن هذه المناسبة العزيزة على نفوس الجميع هي منعطف تاريخيّ خالد في أذهان الجميع وشاهدٌ على سلسلة من التضحيات والإنجازات التي تضاف إلى سجل الآثار الإنسانية. وأضافت: «نتعلّم من اليوم الوطني جملة من العِبر والمفاهيم التي تدعونا دوماً لأن نحافظ على انتمائنا للوطن وحبنا الراسخ له إلى جانب ترجمة مضامين هذا اليوم بالعمل والجهد وصناعة المستقبل للأجيال القادمة».